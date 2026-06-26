「長麗輪」傳遭擊中！長榮海運回應：人船貨均安…已平安駛離荷莫茲海峽
荷莫茲海峽航運安全出現疑慮，長榮海運新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在阿曼海岸附近遭「不明發射物」擊中。長榮海運（2603）表示，經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽。
長榮海運新加坡公司所屬長麗輪 （EVER LOVELY ）依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，於台北時間6/25 21:55時，航經阿曼 Khawr Naiwah 東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。
另外二艘長麒輪 （EVER UNICORN ）與長蓮輪（EVER LOTUS）也已平安離開海峽，無任何異常。目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。
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