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「長麗輪」傳遭擊中！長榮海運回應：人船貨均安…已平安駛離荷莫茲海峽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
一艘船隻在阿曼海岸附近遇襲，知情人士指出，該船為長榮海運旗下貨櫃船「長麗輪」。事件促使國際海事組織暫停荷莫茲海峽船舶撤離計畫。路透
一艘船隻在阿曼海岸附近遇襲，知情人士指出，該船為長榮海運旗下貨櫃船「長麗輪」。事件促使國際海事組織暫停荷莫茲海峽船舶撤離計畫。路透

荷莫茲海峽航運安全出現疑慮，長榮海運新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在阿曼海岸附近遭「不明發射物」擊中。長榮海運（2603）表示，經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，該艘船已平安駛離荷莫茲海峽。

長榮海運新加坡公司所屬長麗輪 （EVER LOVELY ）依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，於台北時間6/25 21:55時，航經阿曼 Khawr Naiwah 東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。

另外二艘長麒輪 （EVER UNICORN ）與長蓮輪（EVER LOTUS）也已平安離開海峽，無任何異常。目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。

荷莫茲海峽 長榮海運 長榮

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