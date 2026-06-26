產學共探金融創新！東吳永豐論壇解析RWA代幣化趨勢 黃金存摺、美股上鏈成亮點

東吳大學與永豐金控展開第四期產學合作，於2026年6月5日舉辦《東吳永豐數金論壇》，以「RWA在金融創新的新藍海策略」為主題，邀集產學界專家共同交流，探討實體資產代幣化於金融產業中的應用發展與未來潛力。

永豐金控副總經理嚴國瑞表示，永豐與東吳大學產學合作已邁入第四期，持續聚焦金融科技關鍵議題。面對RWA興起，相較過去以加密資產為主，未來將有更多傳統資產透過代幣化納入金融體系，實現交易與流通功能。資產數位化與代幣化已成為重要發展方向，金融機構亦需及早掌握相關趨勢。

與會主談人之一、台灣銀行創新實驗室專案經理陳泓志說明，黃金存摺預計在2026年底發行，屆時將可以解決雙邊報價協調成本高、跨日結算交易、金品轉換不便等問題。台銀將透過黃金代幣、跨行交易的結算代幣與非同質化代幣(NFT)提領憑證，升級黃金市場的買賣、報價與提領服務。「我們代幣化的不只是資產，還有整個市場機制」，銀行間的協調將壓縮成自動執行，而所謂的Bank5.0的銀行將是會自己運作的金融體系。

灣谷科技(BSOS)執行長黃朝秋則指出，將穩定幣、股票代幣等放在同一套帳本上(on-chain)，搭配利用智能合約，將可帶來「清結算效率」的提升，以及實現數位資產間更複雜互動的可能性；尤其鏈上帳本開創人類史上第一次「非機構帳本內」的數位格式資產。

黃朝秋舉例，同樣是美國股票代幣化，卻有不同做法。一種是中央倉庫派，代幣化DTC自己帳本裡的持份紀錄，不更動現有股票登記方式；一種是股東名冊派，將官方股東名冊紀錄直接上鏈，代幣化持有者成為記名股東；一種是離岸包裝派，繞開美國境內公開交易體系，如買入股票後，在境外發行結構性票據。黃朝秋提醒，未來檢視RWA代幣化，要先看是原本哪一套帳本轉為區塊鏈帳本；或是壓了哪一套帳本的資產，另外到區塊鏈帳本上發行代幣。

Fireblocks亞太區業務總監楊淳嵐表示，當前銀行業正遭逢虛擬貨幣原生(crypto-natives)與純網銀等新創公司的雙重夾擊，若依據花旗銀行估計，2030年全球將有10-20%的穩定幣發行，若銀行無法上鏈，恐會流失10-20%收入。而當前銀行邁向代幣化市場的第一項基礎設施就是錢包，之後還有穩定幣交易、融資等進階服務。

博士旺創新公司執行長黃啟誠則說明，數位資產有五大收益來源，包括虛擬資產託管、法人OTC交易、穩定幣跨境支付、供應鏈代幣借貸、RWA資產承銷。而銀行可以從試辦擔任VASP虛擬資產服務提供者開始，投入虛擬資產保管業務(custody)、並延伸出虛擬資產交換(exchange)、平台(platform)、移轉(transfer)、承銷(underwriting)與借貸業務(lending)，背後則是資產安全與合規的基礎建設、交易服務、支付應用、資本市場與金融生態系的逐步建構。

本次活動圓滿完成，東吳大學數金中心未來將持續推動工作坊與教育課程，以落實數位貨幣之創新服務與教育推廣工作，一同參與並見證金融服務朝Bank5.0全面轉型。