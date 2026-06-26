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高雄「科技三雄」最新房價曝 橋頭逆勢上漲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
橋頭街景。圖／中信房屋橋頭仕豐加盟店提供
橋頭街景。圖／中信房屋橋頭仕豐加盟店提供

過去為高雄外圍區域的楠梓仁武橋頭，在台積電南下設廠後，區域房市能見度快速提升，被外界稱為高雄房市「科技三雄」。中信房屋研展室彙整實價登錄發現，今年前4月楠梓區平均房價為每坪26.7萬元，較去年同期下滑9%；仁武區平均房價則由每坪29.9萬元降至28.3萬元，年減5%。

橋頭區平均房價則由每坪30.1萬元上升至32.2萬元，年增7 %，是「科技三雄」中唯一維持正成長的行政區。

對於楠梓、仁武房價出現回落，中信房屋橋頭仕豐加盟店店長甯容慧表示，近一年受到整體房市降溫影響，民眾對後市發展普遍抱持觀望態度，使交易動能明顯降溫。

與此同時，高雄近年新案供給相對較多，在需求放緩之下，部分建商與投資客為加速去化，議價空間也有所放大，近期市場上甚至傳出個別建案主動降價的消息。

她表示，楠梓與仁武過去受科技題材加持，房價漲幅高居各行政區前段班，如今隨著交易量縮減，區域房價出現適度調整亦屬合理現象，不過相關產業題材與建設計畫仍在逐步落實，楠梓、仁武的發展動能仍在。

甯容慧指出，橋頭區房價逆勢走揚主因在於位於高雄新市鎮的「鼎宇森花園」今年出現大量成交，該案採先建後售模式，以成屋形式銷售，實價顯示，該案成交單價在每坪35-42萬元之間，進而拉抬了橋頭區的整體均價。

雖然本次橋頭房價逆勢上漲主要是受到新成屋挹注，但在目前市場買氣偏弱的環境下，該案能創下高達4字頭的成交紀錄，也反映市場對橋頭地區未來發展仍相當具有信心，產業進駐所帶來的人口紅利持續受到關注

中信房屋研展室副理莊思敏表示，高雄房市雖受市場氛圍影響而出現短期波動，不過台積電進駐設廠是事實，未來隨著產業聚落逐步成形，可望持續吸引就業人口與相關供應鏈廠商進駐，區域發展前景依然值得期待。

近一年高雄「科技三雄」平均房價變化。資料來源／中信房屋提供
近一年高雄「科技三雄」平均房價變化。資料來源／中信房屋提供

高雄 房價 仁武 台積電 楠梓 橋頭

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