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高林投資 SpaceX 逾3萬股
老牌百貨貿易公司高林實業（2906）昨（25）日召開法說會，意外曝光隱藏版投資布局。公司首度揭露，透過私募管道持有美國太空科技公司SpaceX約31,772股，總投資成本約150萬美元，換算平均每股取得成本約47美元。以目前股價約154.54美元 計算，持股市值逼近500萬美元，潛在未實現利益約340萬美元（約新台幣1億元）。
對此，高林實業表示，目前持股尚未出售，將待適當時機再行處分。高林實業目前事業版圖分為核心事業與投資事業兩大區塊。核心事業涵蓋出口貿易、時尚零售及餐飲等業務，海外據點遍及美國、深圳及香港；投資事業橫跨大健康、新零售等領域共計17家，帳上投資金額約21.4億元，逐步轉為多元投資控股平台。
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