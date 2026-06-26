工研菁英獎 五項技術奪金

工研院昨（25）日揭曉素有「工研院奧斯卡獎」美譽的2026工研菁英獎得獎名單，共有三項「傑出研究獎」及二項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。獲獎技術橫跨AI、次世代通訊與淨零永續等關鍵領域，精準切入廠商核心痛點，提出可實踐的解決方案，並已成功轉化為具體產業應用。

其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入統一超商（2912）等逾2,000家企業，協助業者提升營運效率、有效降低成本，並進一步推動國內自主供應鏈的建構，攜手產業搶攻全球市場商機。

工研院副院長李宗銘表示，工研菁英獎的評選關鍵，不只是技術領先，更在於能否解決產業的真實痛點、創造市場價值。獲得金獎肯定的五項技術成果，三項「傑出研究獎」包括「高效低溫無氨脫硝技術」、「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」及「衛星通訊高頻射頻元件技術」；二項「產業化貢獻獎」包括「AI賦能百工百業規模實證」與「高效零稀土EC風扇馬達技術」。

李宗銘指出，這些技術主要分為「AI與次世代通訊應用」及「淨零永續貢獻」兩大主軸，每一項技術皆從產業需求出發、以市場導向驅動研發，讓技術走出實驗室，轉化為企業的實際訂單與國際競爭力，恭喜所有獲獎團隊，期待他們能持續發揮專業與創新精神，共同為產業創造下一個成長動能。

獲「產業化貢獻獎」金獎的「AI賦能百工百業規模實證」，打造出可複製、可擴散的AI導入路徑解決方案，解決中小企業「想導入AI卻缺人才、缺方法、怕成本回不來」的痛點，目前已協助統一超商、公視等2,000家跨域企業導入，與7-ELEVEN合作X-STORE導入AI影像辨識「拿了就走智慧商店解決方案」。以服務業為例，透過AI分群貼標技術精準掌握消費者需求，成功助餐飲業提升客單價達19%至25%。

「高效零稀土EC風扇馬達技術」也獲「產業化貢獻獎」金獎，打造國內首創0.4至4.5kW零稀土IE5電子換向馬達，較傳統馬達節電達40%、協助空調設備能效提升5至11%，擺脫稀土材料依賴。