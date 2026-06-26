捷迅看好需求 一路旺到Q4

國內知名物流業者捷迅（2643）昨（25）日召開股東常會，總經理孫鋼銀表示，海、空運艙位需求強勁，這股熱絡需求有機會一路延續至第4季，將提供各種具競爭力的一站式物流解決方案，帶動公司整體營運表現持續成長。

捷迅股東會並完成董事全面改選，董事會推舉現任董事長顧城明繼續擔任董座。捷迅去年營收83.9億元，年增59.7％，稅後純益2.2億元，年增3.15％，每股稅後純益（EPS）6.39元，決議配發現金股利4.5元，將於6月26日除息、7月24日發放現金股息。

孫鋼銀指出，航空貨運今年相當熱絡，AI相關產業出貨動能遠優於市場預期，目前包括伺服器、資料中心等相關供應鏈均積極擴增產線，甚至新建廠房，以因應快速成長的需求。

海運市場方面，孫鋼銀認為，北美線目前仍面臨嚴重缺艙與爆艙問題，在需求強勁支撐下，這波榮景有望延續至年底。至於市場關注的美國關稅政策變化，他指出，現階段中美關係相對穩定，多數關稅措施已降至較低水準，即使後續仍有相關條款討論，市場反應已趨於理性，對整體物流需求影響有限。

除了看好海空運景氣，捷迅也持續強化海外布局。孫鋼銀表示，公司位於美國德州達拉斯的新倉庫將於7月1日正式啟用，主要鎖定高科技電子產業及AI供應鏈客戶。近年不少台商陸續進駐達拉斯與休士頓，新倉啟用後，可提供更完整的倉儲與配送服務。