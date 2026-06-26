AI浪潮帶旺 北美航空貨運價 再喊漲

燃油附加費降了沒用，AI貨潮推升航空運價7月再喊漲。航空貨運市場出現罕見弔詭現象，雖然燃油附加費隨國際油價回落而下滑，整體航空貨運運價卻持續走揚。物流業者昨（25）日表示，7月起台灣出口北美的航空貨運價格將再度喊漲，預計有望由目前每公斤300元，上調至320至350元。

業界分析，這顯示AI貨運需求已成為推升航空貨運價上揚的關鍵力量，航空貨運在國內也形成AI物流供應鏈；除了華航（2610）、長榮航及星宇航空等航空業者受惠外，物流業者中菲行、捷迅、台驊、台灣空運今年業績也跟著看俏。

航空貨運市場7月展望

此外，遠雄港旗下的「遠雄航空自由貿易港區」為台灣唯一空港自由貿易港區，目前已形成AI晶片產業聚落，今年營運有望挑戰新高表現同樣備受市場看好。

知名物流業者捷迅總經理孫鋼銀表示，目前海、空運艙位需求強勁，航空業受惠AI產業擴大出貨需求，海運北美線則受惠於趕出貨加持艙位吃緊，下半年海空運市況可望維持高檔，熱絡需求有機會一路延續至第4季，帶動公司整體營運表現持續成長。

孫鋼銀進一步指出，隨著AI浪潮席捲全球，美國科技巨頭微軟、Google、Meta及亞馬遜持續加大AI資料中心與伺服器投資，帶動高階運算設備運輸需求大增，由於AI伺服器屬於體積大、重量重的大型貨品，更讓航空貨運更為吃緊。

國內的其他航空物流業者也分析，理論上油價下跌，運價應該同步回落，AI產業崛起也為航空貨運市場帶來革命性改變，在需求遠大於供給的情況下，油價下滑已僅剩參考意義，運價仍維持上漲趨勢。

中菲行也表示，台灣位居全球AI供應鏈核心地位，龐大的AI伺服器、半導體設備及相關高科技產品出口需求，AI伺服器具有「體積大、重量重、單價高」三大特性，不僅裝載難度高，也難以利用客機腹艙運送，幾乎全面仰賴全貨機執行運輸任務，使航空貨運市場生態已再度被重新改寫。

華航、長榮航因擁有大型貨機機隊，貨運事業已成為推升今年獲利的重要引擎。其中華航擁有18架全貨機、長榮航空擁有九架全貨機，隨著全球科技巨頭持續擴大AI投資，帶動伺服器、半導體設備等高科技產品大量出貨，上半年貨機幾乎班班滿載，下半年接單動能強勁，勢必推升運價走揚。