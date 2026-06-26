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統一集團承接家樂福消費基本盤...大挑戰

經濟日報／ 記者 嚴雅芳

家樂福7月1日正式退出台灣市場，對統一集團而言，真正挑戰不只是完成品牌切換，更在於如何承接家樂福近40年累積的龐大消費基本盤。市場分析，過去消費者選擇家樂福，除量販店價格優勢外，自有品牌商品、會員體系及差異化商品結構，尤其長年累積的歐洲進口商品優勢，都是吸引客群持續上門的重要因素。

其中，統一（1216）近年持續打造的uniopen會員生態圈，被視為接手家樂福後的重要整合工具。家樂福原本會員數已超過1,000萬，其中活躍會員超過540萬。納入統一集團後，家樂福消費逐步與OPENPOINT系統整合，點數可於7-ELEVEN、康是美等集團企業間使用。隨統一持續推動「uniopen」生態圈，家樂福原有會員也正式納入集團近2,000萬會員體系。

商品端同樣是觀察重點。由於7月1日起Carrefour品牌將全面退場，原本家樂福自有品牌商品勢必同步退出市場。近期賣場內已陸續出現統一全新自有品牌UNI DESIGN商品，被市場視為統一提前補上原有自有品牌商品空缺，希望降低品牌切換對既有消費習慣帶來的衝擊。

市場認為，品牌切換後統一能否延續原有商品特色，將成為留住既有客群的重要觀察指標。

基本盤 家樂福 統一集團

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