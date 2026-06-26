裕國公司派險勝 保住經營權 拿下三席董事、二席獨董

自動化冷凍倉儲龍頭裕國冷凍（8905）昨（25）日召開股東常會，全面改選六席董事與三席獨董。面對由工具機大廠程泰集團結合大股東久裕國際主導的市場派強勢壓境，公司派最終拿下三席董事、二席獨立董事「險勝」，保住經營權。

此次改選結果，公司派與市場派分別拿下各半的董事席次，分別為公司派的楊育偉 (現任董事長)、曾健華 (現任副董事長)、陳財榮 (健椿工業獨董)；市場派楊丞鈞 (亞崴機電董事長)、王丞軒 (程泰機械特助)、李文欽 (裕國現任董事)。

獨立董事當選人除公司派推薦的黃凱臨 (現任獨董)、鍾竺芳 (台灣矽科宏晟科技投資長)之外，另一席為久裕國際推薦的力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師吳進成。

裕國為國內最具規模的自動化低溫倉儲大廠，在冷鏈物流與商用凍庫領域，穩坐領頭羊地位；公司同時跨足營建、肉品貿易市場，去年合併營收21億元、年增2%，稅後純益0.7億元、年減55%，每股稅後純益0.61元，股東會通過配發0.71元現金股利。

裕國昨天在台中福華大飯店舉行股東會，現場出現大批配帶墨鏡與糾察臂章的保安人員維持秩序，引發市場派不滿。市場派也強烈批評公司治理不善與營運獲利下滑，現場氣氛一度火爆。

此次董事全面改選，受到市場高度關注，主要因為久裕國際與程泰集團先後以每股37元及40元，積極在市場公開收購股權，使得改選演變為激烈的經營權爭奪戰，程泰集團最終持股拉高至17.55%，連同久裕持股合計掌握超過四成股權，並足額提名六席董事人選。

程泰基於財務投資及策略合作考量，先後斥資數億元自市場收購裕國股份。集團會長楊德華昨天全程坐鎮股東會現場，對於選舉結果，他表示遺憾，但強調未來會嚴格監督公司的治理與營運。

裕國近幾年營運表現，受到成本上升、客戶結構變化與市場競爭影響，獲利明顯下滑，甚至爆發不少公司治理爭議。業界分析，程泰集團與久裕合作，雖未能取得經營權，但已足以影響公司經營方向，形成制衡力量。