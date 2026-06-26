快訊

豪大雨致水淹軌面…永康至岡山雙線暫時停止行車 員林至社頭有死傷事故

蘋果漲價拖累信心！美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福改名倒數 統一動起來 集團啟動品牌切換作業

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
家樂福7月1日改名進入最後倒數。聯合報系資料照
家樂福7月1日改名進入最後倒數。聯合報系資料照

家樂福7月1日改名進入最後倒數。隨法國Carrefour品牌授權即將於6月底到期，統一集團近期已全面啟動品牌切換作業，全台62家量販店、224家超市同步展開「去家樂福化」。

不僅家樂福門市招牌陸續拆除，店內所有印有家樂福字樣設備也開始撤換，自有品牌商品、會員APP及社群系統同步切換，這場台灣零售通路近年最大規模品牌重整工程，正式進入最後一周。

統一全面啟動「去家樂福化」
統一全面啟動「去家樂福化」

隨改名時間逼近，市場對家樂福未來新品牌名稱討論熱度持續升高。從最早外界一度猜測「康達盛通」將成為新品牌，後來統一（1216）澄清僅為公司法人名稱；近期又流傳量販店可能更名「樂家康」、超市店型改為「小樂超市」，最新又傳出「萬家福」相關品牌圖像曝光。由於統一至今仍未正式揭曉，也讓各界對最終新品牌名稱猜測不斷。

家樂福近日除門市招牌開始陸續拆除外，內部品牌切換作業也同步展開。近期流出的內部資訊顯示，員工已開始繳回制服，店內所有印有家樂福字樣的大型輸出物、手推車、掛衣架及相關設備均陸續撤換，顯示統一正全面清除門市既有品牌識別系統。

商品端同樣啟動調整。近期賣場內原家樂福販售的自有品牌商品，包括冷凍水餃、衛生紙、漂白水、垃圾袋等商品，已陸續換上統一自有品牌「UNI DESIGN」包裝，鮮乳產品也改由統一企業代工生產，商品端品牌切換已提前展開。

除商品更新外，會員與數位系統近期也同步進入轉換階段。近期會員陸續接到通知，現行家樂福APP將於6月29日晚間停止使用，6月30日起正式啟用全新品牌APP；各門市既有LINE社群也將自6月26日起陸續停止服務，後續重新建立新品牌社群。

統一集團2023年完成台灣家樂福收購案後，市場便持續關注後續品牌整合進度。董事長羅智先今年股東會時曾表示，受合約限制，6月30日前無法提及任何新名字，而7月1日起則不能再使用家樂福名稱。

家樂福1989年進入台灣市場，長年穩居國內量販通路龍頭之一。隨7月1日品牌正式退場，陪伴台灣消費者近40年的家樂福招牌也將正式走入歷史，而統一零售版圖整合則將邁入下一階段。

統一集團 法國 家樂福

延伸閱讀

家樂福改名小樂超市？全台「地下作業」加速 自有品牌、制服全換了

家樂福更名進入倒數？「萬家福」呼聲高 多組候選名稱曝光

招牌拆到只剩「Carre」…家樂福改名倒數 網見1細節不捨：要告別才發現

Buffet雙雄台中7月激戰 島語明開放會員搶訂、旭集同步備戰

相關新聞

告別簡訊OTP！台廠支付4巨頭推FIDO無密碼驗證還能防詐

台灣電子商務市場年交易規模突破兆元大關，行動支付普及率也跨越八成門檻。從網購下單、訂餐叫車，到線上繳費與跨境消費，數位支付已深度融入民眾日常生活。然而，當數位經濟快速成長的同時，支付驗證流程的便利性與安全性，成為產業升級的新挑戰。

美光財報展望超亮眼 台表科、健鼎跟著旺

記憶體大廠美光上季財報讓市場驚艷，並預告「看不到供應跟上需求的時間點」，透露記憶體供不應求態勢尚無盡頭。法人看好，美光後市持續看俏，不僅透露記憶體市場多頭續航，引領南亞科、華邦等台廠持續向好，也將擴大PCB相關需求，健鼎、台表科（6278）等跟著衝鋒。

聯電躍關鍵贏家！高通揭AI大轉型夥伴 晶圓代工僅列聯電 未見台積電

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首批35家生態系夥伴，晶圓代工領域僅聯電（2303）一家入列，未見台積電，引發熱議。

南亞科躋身高通 AI 資料中心夥伴 台灣記憶體廠首度入列

高通24日於年度投資人大會揭露歷來最大轉型計畫，大舉揮軍AI（人工智慧）資料中心市場，並公布首波35家合作夥伴，南亞科（2408）與三星、美光、SK海力士等全球記憶體三大原廠並列合作夥伴，是台灣記憶體廠首度出現在AI晶片大廠第一波合作名單當中，成為另一大亮點。

敦陽科 AI 基礎建設大單到手 今年全年營運拚突破百億元大關

系統整合大廠敦陽科（2480）在半導體大廠AI（人工智慧）基礎建設大單挹注下，全年業績表現有望持續攻高。法人推估，敦陽科今年全年營收將可望首度突破百億元大關，成長幅度將上看雙位數水準。

降息預期落空 掀債券贖回潮

聯準會新任主席華許主持任內第一場利率決策會議，釋出可能升息的鷹派訊息，而市場原本預期的降息落空，導致國內金融圈恐將面臨史上最大的一場債券「贖回潮（處分潮）」，讓為數不少的民營銀行嚴陣以待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。