家樂福改名倒數 統一動起來 集團啟動品牌切換作業

家樂福7月1日改名進入最後倒數。隨法國Carrefour品牌授權即將於6月底到期，統一集團近期已全面啟動品牌切換作業，全台62家量販店、224家超市同步展開「去家樂福化」。

不僅家樂福門市招牌陸續拆除，店內所有印有家樂福字樣設備也開始撤換，自有品牌商品、會員APP及社群系統同步切換，這場台灣零售通路近年最大規模品牌重整工程，正式進入最後一周。

統一全面啟動「去家樂福化」

隨改名時間逼近，市場對家樂福未來新品牌名稱討論熱度持續升高。從最早外界一度猜測「康達盛通」將成為新品牌，後來統一（1216）澄清僅為公司法人名稱；近期又流傳量販店可能更名「樂家康」、超市店型改為「小樂超市」，最新又傳出「萬家福」相關品牌圖像曝光。由於統一至今仍未正式揭曉，也讓各界對最終新品牌名稱猜測不斷。

家樂福近日除門市招牌開始陸續拆除外，內部品牌切換作業也同步展開。近期流出的內部資訊顯示，員工已開始繳回制服，店內所有印有家樂福字樣的大型輸出物、手推車、掛衣架及相關設備均陸續撤換，顯示統一正全面清除門市既有品牌識別系統。

商品端同樣啟動調整。近期賣場內原家樂福販售的自有品牌商品，包括冷凍水餃、衛生紙、漂白水、垃圾袋等商品，已陸續換上統一自有品牌「UNI DESIGN」包裝，鮮乳產品也改由統一企業代工生產，商品端品牌切換已提前展開。

除商品更新外，會員與數位系統近期也同步進入轉換階段。近期會員陸續接到通知，現行家樂福APP將於6月29日晚間停止使用，6月30日起正式啟用全新品牌APP；各門市既有LINE社群也將自6月26日起陸續停止服務，後續重新建立新品牌社群。

統一集團2023年完成台灣家樂福收購案後，市場便持續關注後續品牌整合進度。董事長羅智先今年股東會時曾表示，受合約限制，6月30日前無法提及任何新名字，而7月1日起則不能再使用家樂福名稱。

家樂福1989年進入台灣市場，長年穩居國內量販通路龍頭之一。隨7月1日品牌正式退場，陪伴台灣消費者近40年的家樂福招牌也將正式走入歷史，而統一零售版圖整合則將邁入下一階段。