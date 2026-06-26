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量子覺知手札／員工離職 照見管理契機

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

由於人才得之不易，因此，除非公司的營運方式與政策產生了重大的調整，或是員工本身犯了嚴重的錯誤，和上司結下了不解的樑子，否則，主管不會無緣無故地解僱員工，讓自己陷入人手及專業人才不足的窘況，導致組織總體的績效下降，甚至引發為了節省成本而遇缺不補的惡性循環。

事實上，為了讓員工能長期保持戰力，主管平日除了得照顧好員工物質方面的需求，並且也會透過工作價值的彰顯，工作環境的安全等正向氛圍，以及工作及任務中的適時關心、個人的成長與升遷等方式，讓員工能全心地投入工作。

因此，一旦有員工要離職，不論是因為自己管理的不當所造成，或是基於當事人的職涯規劃、收入、健康等不一而足的理由，對主管而言都是一個令人感到意外的傷害。

由於個人主觀的意識決定了對外在因素的解讀與外顯言行，主管在欲留卻未果的情形下，會用什麼心態看待員工的離職，就決定了此事的最終影響。

如果主管抱持負面的心態來看待員工離職這件事，認為離開自己或組織的人就是沒有良心，辜負自己苦心的栽培，那麼，離職員工就可能成為自己的敵人。這時，主管展現出來的言行也會推動他們往敵人的方向發展，而且也因為量子力學中的觀察者效應，改變了其他員工對離職者、自身以及主管好惡的認知。

這不但可能破壞了組織內原有的和諧與信任，同時也會重塑組織的文化與留任者心態。如果，主管能從欲離職員工那裡獲得改善組織的真心建言，並邀請其成為企業校友會的成員隨時保持聯絡，同時，也藉此機會了解留任員工的心聲以強化其向心力。那麼，建設型的心態則將有助於將組織的損失變成獲得。

自從覺知時代的年輕人逐漸地成為職場的主流後，隨著個人覺察及覺醒層級的進展，許多人會因個人內在意識的呼喚而轉換工作跑道，離職率也因五花八門的理由而不斷地攀升。

面對現實，主管可以哀嘆、冷漠或認為事不關己，甚至用絕不離職的AI、機器人來取代，但若能從中學習、改善與提升組織文化，則將大大增加主管存在的價值。

離職 主管

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