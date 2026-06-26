管理錦囊／從鯰魚到鯊魚的管理思維

在台灣，各行各業競爭愈趨激烈，市場淘汰速度不斷加快。然而，許多企業卻仍沉溺於「穩定即安全」的迷思。忽略真正的危機，往往不是來自外部，而是來自組織內逐漸失去活力的文化。管理學中著名的「鯊魚法則」與「鯰魚效應」，正點出現代企業最容易忽略的核心問題：一旦組織失去危機感、競爭力與刺激源，那麼再龐大的企業體也可能在安逸中慢性死亡。

台灣企業長年強調和諧、服從與穩定，缺乏競爭機制與創新刺激，往往造成組織文化陷入保守與僵化。尤其在當前產業變遷快速、AI科技重塑市場版圖、市場邁入大者恆大的時代，企業若仍以過去威權式與守成型的管理思維經營組織，最終恐怕不是輸給對手，而是敗給自己。

一、鯰魚效應：真正優秀的管理者，懂得引入刺激與壓力

「鯰魚效應」源自於北歐漁民在運送沙丁魚時，因魚群長時間缺乏活動而大量死亡。後來有人在魚槽中放入鯰魚，沙丁魚因受到威脅而不斷游動，反而提高存活率。這現象被管理學引用後，成為組織活化的重要理論。

許多成功企業都深知「舒適圈」對組織的傷害。因此，會刻意引入外部人才、內部改革與跨域競爭，藉此打破僵化。例如，有些企業會啟用外部主管，有些公司則鼓勵內部跨部門提案，其核心目的都在於避免組織陷入僵化與停滯。

二、鯊魚法則：失去危機感的組織，終將失去生存的能力

「鯊魚法則」源自於一種海洋生物的觀察，鯊魚必須持續游動，才能維持呼吸與生命，一旦停止前進，便可能逐漸死亡。

這項法則被延伸至管理學後，其寓意在於企業若失去競爭壓力與危機意識，組織便會快速老化。

許多企業在規模擴張後，最容易產生的問題，就是成功的慣性。高階主管開始害怕改變，中階幹部習慣守成，基層員工則逐漸喪失動能。於是，原本強調效率的制度，變成繁瑣官僚；原本追求創新的文化，演變為不要犯錯就好的畏縮心態。

三、從鯰魚到鯊魚：台灣企業最缺乏的其實是改革的勇氣

長期以來，台灣企業管理存在一種深層矛盾，即一方面希望員工具備創新能力，另一方面卻又習慣以僵化制度來限制創新；一方面強調企業競爭力，另一方面卻排斥內部改革、競爭，甚至不容許其他意見出現。

這種文化背後，其實反映出管理思維長期存在的保守性格。許多企業主事者害怕衝突而不願推動制度改革；害怕改變而拒絕年輕世代觀點；害怕風險而寧可維持低效運作。最終結果，就是企業表面平穩，內部卻逐漸失去創造力。

從鯰魚到鯊魚的管理，象徵企業從「引進外力激發競爭」進化到「發掘內部重用人才」的管理哲學。企業若只停留在單純的鯰魚效應，往往會引發惡性競爭，故需進一步升級為鯊魚法則，賦予優秀人才舞台，方能有所突破與精進。

管理的本質，從來不只是維持表面的穩定，而是確保組織具備持續進化的能力。「鯰魚效應」提醒管理者，適度刺激才能激發組織活力。

而「鯊魚法則」提醒企業，停止前進就等於慢性死亡。兩者看似不同，實則共同揭露了一項殘酷的真相，即是真正讓企業崩潰的往往不是外部的競爭，而是內部失去鬥志。