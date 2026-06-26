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友善環境 創造卓越／永續專章揭露架構 契合實務需求

經濟日報／ 陳盈州（作者是勤業眾信永續轉型服務團隊資深會計師）

隨著永續資訊的重要性持續提升，IFRS永續揭露準則已不再僅限於揭露永續相關風險與機會的內容，而是進一步強調資訊背後的治理架構、風險管理機制及內部控制制度。為確保企業能以負責任的方式揭露資訊並強化主要使用者的信任，建立完善的內部控制體系與資訊管理流程已成為必要條件。

然而，目前多數企業在制度設計、人力配置及系統建置等方面仍存在顯著落差，若未及早規劃與部署，將難以因應未來制度化與法制化的揭露要求，係企業接軌ISSB準則須面臨的第一個挑戰。

相較其他永續準則，ISSB準則之核心特色在於強化財務與非財務資訊的整合，並要求企業同時揭露永續相關風險與機會的量化及質性資訊。該準則引入「比例原則機制」與「放寬機制」，以兼顧揭露品質與執行可行性，並反映企業在技能、資源及跨部門協作上的另一項實務挑戰。

對企業而言，遵循ISSB準則不僅是合規要求，更是提升決策透明度與市場信任度的關鍵。企業應及早完成財務與永續資訊的整合，不僅可降低合規風險，亦能在永續揭露領域建立長期競爭優勢。

ISSB準則將重大性視為資訊揭露判斷的核心標準，採用與財務報表一致的定義，這與其他永續準則將重大性作為衡量議題重要程度的方式截然不同。企業在運用重大性判斷時，主要挑戰在於必須採取外部視角，綜合評估哪些風險須重新檢視、哪些機會應納入策略，以及哪些議題必須於永續專章中揭露，以確保資訊與主要使用者之決策攸關。

關於永續專章的揭露架構，ISSB準則並未強制企業依固定章節或條文順序呈現資訊，而是倡導採用「敘述故事」方式，以強化風險、機會與財務影響之間的連結性與可了解性。除主管機關發布的揭露範例外，企業也可參考已率先適用ISSB準則的國際企業報告，選取最契合自身策略與資訊需求的實務架構。

另外，企業常關注的問題之一是「永續專章資訊未來是否須取得確信？」。

依據IFRS永續揭露準則問答集，主管機關目前除溫室氣體排放資訊外，尚未強制要求其他永續主題須經確信。然而，主管機關將持續關注國際趨勢，特別是國際審計暨確信準則理事會（IAASB）已發布之國際永續確信準則5000號（ISSA 5000）「永續確信案件之一般規定」，適用於各類永續主題與報導架構。

我國審計及確信準則委員會已著手研訂相關準則，以因應未來可能擴大的確信需求。參考國際實務，土耳其要求企業於首年即取得有限確信，澳洲則於第二年度要求有限確信，並於第四年度進一步取得合理確信。

目前ISSB準則雖僅發布第S1號與第S2號兩號公報，但正積極拓展至氣候以外的永續議題，以評估是否有必要制定相關揭露準則，以回應主要使用者對資訊透明度的需求。企業應密切關注ISSB準則發展趨勢，並提前評估其永續資訊揭露能力，以因應未來可能擴大的揭露要求。（系列完）

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