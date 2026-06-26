智慧經營／商業發展研究院院長王建彬 綠色兵法 共創價值

建立願景使命並共享利潤，帶領組織創造出人均產值突破500萬元的經營奇蹟，這是財團法人商業發展研究院院長王建彬，對服務業轉型的最有力實踐。

持續進化 帶領組織轉骨

這股轉型的動能，源自於一種「持續進化」的自律。每天清晨6時起床學習、假日則在書店汲取最新商業脈動，在商研院董事長許添財領導下，王建彬將最新的商業趨勢化為實戰兵法，在接任院長短短四年內，帶領商研院業績從4億多元翻倍至8億多元，背後的秘密武器，是一套獨門的領導邏輯。

王建彬眼中，領導力可分為五個層次，從最基礎的權力、認同，到立功、立人，最高境界則是「願景與使命」。他深信，驅動同仁工作的動力不僅是薪資，而是與產業共創價值的成就感，這份使命感也化作實戰動能，讓商研院能不斷產出具市場影響力的高值化輔導案。

推行利潤分享制度則是商研院成功轉虧為盈的財務關鍵。王建彬指出，自接任院長後，積極推動自負盈虧，讓各所、各組精算成本與淨利，並將盈餘轉化為同仁獎金。在這種機制下，商研院的人均產值從200多萬元大幅提升至600多萬元。

他強調，在政府補助僅占5%的情況下，組織必須具備企業級的辦事效率，憑藉專業贏得市場訂單，才能建立起與產業接軌的真實戰力。

精準打擊 布局國際市場

協助企業創造價值是輔導工作的重中之重，具體成效反映在產值提升與人才缺口的補足。王建彬以環保檢測大廠台旭環境科技為例，商研院協助其檢測項目從500項擴增至700多項，並透過流程優化與設備更新，讓員工人均產值增加百萬元。面對服務業缺工痛點，則輔導祥寶長照集團與學界合作，建立越南人才培訓體系，將實習與就業接軌，為國內長照人力短缺提供系統化的解方。

至於國際市場布局，則採取「精準打擊」策略，聚焦五大產業聚落與特定目標國。王建彬舉例，這套海外拓展模組涵蓋：在越南與泰國推動潔淨能源、於越南與星馬發展綠色建築、在印尼與泰國布局智慧安防、於菲律賓與韓國深耕生技保健，以及在印度與日本推廣智慧醫療。其中，商研院已成功帶領台灣綠建築節能解決方案，進入越南與新加坡，為廠商媒合龐大的綠色產值。

因應數位與綠色轉型的雙軸浪潮，商研院今年接下協助2.5萬家中小企業碳健檢的重任。王建彬認為，服務業的AI化與減碳已是生存命題，院方正針對批發零售、餐飲、物流、生活服務等領域，進行一萬人次的AI人才培訓，協助企業利用AI進行銷售預測與產品開發。此外，透過「運動幣」等數位工具的推動，預期可開發出更多元的運動旅遊模組，帶動觀光與健康產業的連鎖效應。

具備持續進化的心態，是王建彬應對變革的生存哲學。王建彬分析，人才的核心關鍵在於能否精準定義問題、保持獨立思考並主動提出解方，這也是他帶領商研院轉骨的指導原則。商研院不只是企業的諮詢智庫，更要成為台灣服務業轉型時最具執行力的實戰盟友，引領產業在變局中穩定壯大。