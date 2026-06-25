國泰金控主要贊助 捷克藝術巨擘慕夏百年特展156件真跡首登台南

風靡全球的捷克藝術巨擘阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha）真跡首度於台南登場。國泰金控（2882）再度支持國際級藝術珍寶來台，主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》，並由國泰金控資深副總孫至德代表出席25日舉辦的展覽開幕儀式。本次展覽將於6月26日起至9月30日在台南國家美術館（南國美）2樓E-I展覽室隆重登場，展出涵蓋繪畫、海報、插畫、版畫、珠寶設計、雕塑與商品設計等156件慕夏家族珍藏真跡，更包含慕夏作品中，首次來台展出的《自畫像》、《荒野中的女子》及其為妻兒所繪的肖像畫等油畫作品，讓西洋藝術史上新藝術運動的美學語言躍然於形，帶領民眾感受慕夏作品背後的希望與力量。

國泰金控表示，繼2025年主要贊助美國大都會博物館首度來台、全台觀展人次超過28萬人次的熱烈迴響後，很榮幸今年再度支持慕夏百年經典特展。慕夏為代表十九世紀末新藝術運動的藝術家，主張藝術要走入每個人的日常生活，讓藝術作品成為每個人都能感受、可理解，且能參與的生活體驗，與國泰主張「藝術即生活」理念相互輝映。本次展覽為南國美升格後的首檔國際級展覽，能將國際級藝術在擁有深厚歷史底蘊的文化古都台南展出，更是別具意義，期待更多民眾有機會近距離欣賞大師作品。

國泰金控深耕台灣逾60年來，持續透過企業力量，發揮金融核心職能與社會影響力，提升民眾的藝文參與體驗，除支持國際級藝術來台交流外，亦長期投入藝文推廣與文化教育。如國泰金控攜手雲門舞集已超過30年，透過打造《國泰雲門隨行吧》，將國際級舞蹈藝術帶入台灣各地，迄今已累積324場演出、感動超過275萬人次。2026年《國泰雲門隨行吧》社區巡演亦將於9月來到南美館，歡迎台南民眾一起共舞。國泰金控亦長期推動美學教育扎根，今年《國泰全國兒童繪畫比賽》已走過半世紀，累計培育超過百萬名學童，引導孩子以創作描繪夢想；邁入第25年的《新世紀潛力畫展》，則持續為台灣新生代藝術創作者提供重要舞台。

展望未來，國泰金控將持續落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，串聯國際級藝術資源與在地文化能量，推動藝術進入城市、融入生活，成為日常，讓藝術美學成為連結彼此的起點。展覽期間，國泰世華銀行信用卡友於現場刷卡購買全票可享9折優惠（每卡限購4張），購買紀念品享95折優惠。