大全聯搶假日家庭客 假日業績增近9成水果逾2倍

量販店經營面臨消費型態改變與市場競爭壓力，業者近年搶攻假日停留商機。量販業大全聯表示，假日整體業績較平日平均成長近9成，透過熟食、小農市集、品牌活動等多元體驗延長消費者停留時間，帶動採購與餐飲消費，將量販店轉型為家庭週末休閒場域。

大全聯今天發出新聞稿表示，買菜順便遛小孩、吃美食、逛市集，已是許多家庭週末新日常；大全聯觀察，量販假日整體業績較平日平均成長近90%，來客數與客單價同步攀升，週末已是家庭採購與休閒消費的黃金時段。

大全聯向中央社記者表示，相較於超市以快速採買為主，量販店消費者停留時間較長，平日來客相對有限，假日已成帶動業績的重要時段。大全聯本週末將在內湖店推出小農市集、熟食及品牌活動等多元體驗，希望延長消費者停留時間、帶動消費，體驗式消費已成大型量販店共同發展方向。

大全聯也指出，從生鮮、食品到家電，以及近期很夯的足球周邊商品等買氣全面升溫，消費者不再只是為了補貨而逛量販店，而是期待能滿足採買、美食、休閒與親子同樂等多元需求，也讓量販通路轉型成為家庭週末生活聚點。

大全聯表示，週末也是家庭集中採購生鮮食材的重要時段，水果、蔬菜、鮮魚及精肉等生鮮品類假日買氣皆明顯成長，其中水果類假日業績達平日2倍以上，成為最受歡迎的生鮮品項；蔬菜、鮮魚及精肉買氣同步升溫，尤其量販通路特有的大包裝規格與一次購足優勢，更符合現代家庭週末集中採買需求。

大全聯也表示，除了生鮮採購需求旺盛外，假日「外食替代」趨勢同樣帶動熟食與烘焙商品買氣攀升，量販自製熟食成為最強集客利器；自製烘焙則以綜合甜麵包、葡式蛋塔、巴西燒烤麻糬、韓國麵包及家庭號長起酥蛋糕等最受消費者青睞。