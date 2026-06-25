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請政府給一條活路！不動產聯盟籲鬆綁第二戶貸款

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
不動產聯盟總會理事長黃啟倫。記者游智文／攝影
不動產聯盟總會理事長黃啟倫。記者游智文／攝影

中華民國不動產聯盟總會今表示，房地產業者支持政府抑制短期投機炒作，也認同健全房市發展的重要性。然而，隨著部分政策已由抑制投機擴大至影響正常產業運作，與合理居住需求，呼籲政府給業者一條活路。

聯盟理事長黃啟倫表示，社會大眾談到房地產產業時，往往只看見建商，但事實上，一棟建築從規劃設計、工程施工到完工交屋，背後牽動的是龐大的產業生態系。

建築產業不僅提供住宅供給，更帶動鋼鐵、水泥、建材、設備、金融、運輸、室內裝修及各類專業技術服務，影響超過250萬從業人口及其家庭生計，是支撐台灣內需經濟的重要支柱之一。

他表示，近年來國際局勢動盪、通膨壓力升高、升息循環延續，國內營建產業同時面臨工料雙漲、基層缺工、融資緊縮及行政審查程序冗長等多重壓力。在此情況下，若各項金融與行政管制持續以一體適用方式加碼，不僅可能壓縮正常投資與開發能量，更可能影響未來住宅供給與地方建設發展。

聯盟今天並提出七大建言，包括一、調整土地融資18個月限期動工制度，改採實質開發進度認定。二、改善金融鑑價與授信機制，降低市場失真。三、避免金融資源過度集中，維持產業正常融資。

四、檢討第二戶信用管制，回歸個別風險評估。五、建立跨部會土方分流與再利用制度。六、改善缺工與工料雙漲問題，穩定營建供應鏈。七、維持建築產業穩定發展，兼顧居住正義與經濟成長。

其中，聯盟認為現行土地融資18個月限期動工制度已有檢討必要。現代建築開發涉及建照審查、都市設計審議、環評、危老重建、文資審查及各類行政程序，其進度往往受主管機關審查時程影響，並非業者單方面能夠掌控。

若僅以時間作為唯一標準，反而可能迫使業者集中推案，造成市場供給失衡與資金調度壓力。聯盟建議應改採「實質開發進度認定」，讓制度更符合產業實況。

在金融授信方面，目前銀行授信條件日趨保守，部分案件鑑價與市場價格出現落差，再加上保留款、回存款等附加條件，使許多中小型開發業者面臨資金調度困難。長期而言，不僅影響企業投資意願，也可能降低住宅供給量能，最終影響整體市場穩定。

聯盟表示，現今家庭型態與生活模式日益多元，第二戶住宅未必代表投資炒作，許多民眾是因工作調動、子女就學、照顧長輩或換屋需求而持有第二戶住宅。若僅以戶數作為授信標準，恐難反映實際風險。

聯盟指出，金融監理的核心應是風險管理，而非戶數管理。借款人的收入能力、還款紀錄、資產狀況及資金來源，往往比持有戶數更能反映實際授信風險。未來應逐步回歸個別風險評估機制，以更精準的方式達成市場管理目標。

除了金融政策外，聯盟也對近年各項建築法規與永續政策提出建議。包括隔音墊、同層排水、屋頂太陽能及即將推動的綠容積制度等，其提升建築品質與環境永續的理念值得肯定。

然而，當部分設施由市場選配逐漸轉變為全面強制標配時，其增加的成本最終仍將反映於房價之上。

聯盟認為，涉及結構安全、防火避難及公共安全等重大事項，當然應全面強制規範；但部分居住舒適性設施則可考慮建立分級制度或性能標示機制，讓消費者依據需求與預算選擇不同規格住宅。就如同汽車市場區分不同等級配備，住宅市場也應保有合理的產品差異化與選擇權，而非全面採取一致標準。

聯盟強調，政策的最終目的應是提升人民生活品質，而非在無形之中不斷墊高購屋成本。當所有良善政策最終都轉嫁為房價的一部分，承受壓力的仍是一般民眾與年輕購屋族。如何在提升建築品質、推動永續發展與維持住宅可負擔性之間取得平衡，將是未來政策制定的重要課題。

黃啟倫強調，打炒房政策的目的，應是抑制投機、維持金融穩定，而非壓縮正常居住需求與產業發展空間。政策若能從「戶數管理」逐步走向「風險管理」，從「全面管制」回歸「精準治理」，才能在居住正義、產業發展與經濟成長之間取得平衡，打造健康、永續且具韌性的台灣不動產市場。

房地產 建商

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