家樂福更名進入倒數？「萬家福」呼聲高 多組候選名稱曝光

家樂福預計7月1日正式更名，不過統一集團（1216）對新品牌名稱持續保密，也讓市場掀起一波「猜名大戰」，從「康達盛通」、「樂家康」到近期曝光的商標「萬家福」等名稱陸續浮上檯面。

據指出，家樂福25日晚間已發信通知會員，新品牌名稱將於7月1日正式與消費者見面。由於新名稱遲未曝光，也成為市場與消費者關注焦點。統一企業近年則自去年底至今年初陸續註冊「和家福」、「家康家」、「萬世福」、「樂家康」、「萬家福」等多組與家樂福風格相近、以三字為主的商標名稱，涵蓋百貨、超市及量販等零售服務類別。

統一集團董事長羅智先日前於股東會提到，更名作業涉及法規與行政程序配合，「政府不管你改不改名，一定要前置作業，稅務單位需確保相關文件已陸續就位」，並強調受境內法規與合約限制，6月30日前不得對外提及新名稱，7月1日起則不得再使用家樂福名稱。

隨著更名時點逼近，部分家樂福分店臉書粉專及Google地標已率先改為「康達盛通」。對此，家樂福回應，「此為公司名稱，並非品牌名稱」，強調與最終零售品牌更名無直接關聯。

另一方面，亦傳出家樂福內部供應商系統已出現「萬家福」線上商城字樣，被視為新品牌可能性之一。不過家樂福對此未正面證實，僅回應仍受法規與合約限制，「6月30日前不能提及新名稱，7月1日起不能再使用舊名稱」。

根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有兩家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年設立的概念店。對此，家樂福方面僅重申，「樂家康」為公司登記名稱，新品牌名稱仍未對外公布，將於7月1日正式揭曉。