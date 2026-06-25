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佳世達拚醫療照護 明基材矽水膠隱形眼鏡本土居冠

中央社／ 台北25日電

明基材料董事長陳建志今天表示，集團參與台北國際電腦展時，展現運用材料技術解決高算力下的散熱與穩定性挑戰；面對醫療領域，同樣運用材料科學解決臨床現場的痛點。

佳世達集團旗下明基材今天在台灣國際醫療暨健康照護展舉行記者會，陳建志指出，台灣隱形眼鏡市場已打破多年前一家獨大的局面，旗下品牌美若康（miacare）台灣市占率第6；矽水膠材質隱形眼鏡排第3，僅次於嬌生（Johnson & Johnson）、酷柏（CooperVision），為本土品牌第1。

陳建志指出，美若康為全球首款矽水膠彩色隱形眼鏡品牌，聚焦高機能矽水膠技術，強調高透氧、長時間配戴的穩定舒適與專業信任。

明基材說明，矽水膠除應用於隱形眼鏡，也是很多產品的材料主軸，包括塗在疤痕上的凝膠及快乾的矽膠筆。

另外，明基材提供復健者穿戴醫療感應器，將復健過程中運動的數據傳到AI資料庫，經過深度演算後，交給復健者最適復健菜單。

佳世達集團此次參與台灣國際醫療暨健康照護展以AI賦能的預防醫療、材料賦能的臨床解決方案、個人健康與生活管理3大主題，展現集團醫療大艦隊前瞻性與實用價值兼具整合綜效。

佳世達集團說明，醫療大艦隊已涵蓋醫療器材、透析、傷口照護、醫院及智慧醫療等領域，結合台灣與海外市場布局，持續擴大AI醫療與健康照護版圖，創造具規模化與國際化競爭力的醫療事業群。

明基 佳世達 隱形眼鏡

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