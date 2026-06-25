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世紀風電換股100%併購世紀樺欣 轉型更名為「世紀能源設備」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世紀風電（2072）25日召開重訊記者會，以發行新股取得世紀樺欣100%股權，圖左至右依序為世紀風電業務部副總暨發言人賴宣邠、總經理余俊緯、財務部副總王金火。圖／世紀風電提供
世紀風電（2072）25日召開重訊記者會，以發行新股取得世紀樺欣100%股權，圖左至右依序為世紀風電業務部副總暨發言人賴宣邠、總經理余俊緯、財務部副總王金火。圖／世紀風電提供

世紀風電（2072）25日召開重訊記者會，以發行新股取得世紀樺欣100%股權。另，同步決議修改公司章程，擬將公司更名為「世紀能源設備股份有限公司」，宣示從單一離岸風電跨足全方位能源發展的轉型決心。

世紀風電表示，本合併案擬以發行新股方式支付對價，換股比例為世紀風電每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。世紀風電預計增資發行新股共計44,000仟股，約占發行後總股本之18.64%。雙方預計於115年8月12日召開股東臨時會同步討論本合併案與公司更名案。

世紀風電表示，待雙方股東會決議通過並取得相關主管機關核准後，暫定12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，世紀樺欣將成為本公司百分之百持股之子公司，並依相關法令及證券櫃檯買賣中心規定，於股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。

世紀風電為集團離岸風電水下基礎的核心製造與交付平台，擁有位於「台北港」的廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」；世紀樺欣則以「台中港」為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。

世紀風電表示，本次上下游整併，世紀風電將可完整發揮「台北港」與「台中港」的雙基地優勢，未來亦在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案之承攬與執行效率，期盼提升國際競爭力的同時，亦為進軍亞太市場奠定堅實基礎。

為著眼AI基礎建設蓬勃發展帶來的龐大電力需求，世紀風電表示，未來的營運定位將不僅侷限於離岸風電，擬將公司更名為「世紀能源設備股份有限公司」。公司將以海事級的重件鋼構專業和深水碼頭優勢，結合精密銲接核心技術為基石，逐步將業務觸角延伸至多元的能源設備領域，致力成為亞太區領先的全方位能源設備的供應商。

世紀風電表示，目前資產負債表維持健康的淨現金部位，不僅足以支應目前進行的大型專案與資本支出，且近年營運持續挹注穩定的現金流。此外，受惠於龐大的在手訂單，公司中長期營收能見度高。為將營運成果以更穩健的方式回饋股東，世紀風電已於6月12日股東常會決議通過，未來股利發放將改採「半年配」模式，充分展現經營團隊對公司營運展望與財務體質的信心。

展望未來，世紀風電表示，迎向AI浪潮驅動的能源轉型契機，將積極布局三大成長引擎，第一、深耕台灣市場：發揮合併後的雙港產能與垂直整合優勢，目標在台灣離岸風電供應鏈中取得更多訂單份額；第二、拓展海外商機：持續提升營運效率與國際競爭力，瞄準亞太地區的離岸風電商機；第三、布局全方位能源：從既有核心優勢出發，瞄準多元的能源基礎建設機會，目標在2035年前轉型為全球領先的「全方位能源設備製造商」。

世紀風電坐擁台北港深水重件碼頭優勢，具備離岸風電水下基礎（Jacket）大規模量產與順利交付之卓越實績。圖／世紀風電提供
世紀風電坐擁台北港深水重件碼頭優勢，具備離岸風電水下基礎（Jacket）大規模量產與順利交付之卓越實績。圖／世紀風電提供

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