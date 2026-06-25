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工業類、商業類學子赴美日交流 技藝競賽得主成發

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
教育部國教署葉信村組長參觀學生成果展。教育部／提供
教育部國教署葉信村組長參觀學生成果展。教育部／提供

為拓展技職頂尖學子的國際視野，教育部持續推動「全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習」計畫，此次共薦送207名於五大類學生技藝競賽中，榮獲各職種前三名的「金手獎」頂尖選手出國研習。

教育部督學張永傑25日親自蒞臨研習成果發表會，除了向各類競賽總召集人及執行學校師長的辛勞付出表達誠摯謝意，也特別頒贈感謝狀予協助安排研習的國內外企業機構，期勉各界持續攜手，共同為台灣技職教育的精進與發展挹注動能。

秉持不斷優化技職教育的理念，教育部自2015學年度起便積極辦理全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習，今年度的海外專業研習由2025學年度技藝競賽執行學校負責統籌行程，分別前往美國日本，展開為期12至14天的實習實作與見習課程。

工業類赴海外研習行程由國立岡山農工規劃，今年前往日本企業、大學、產業展覽及特色場域，進行「製造系統與技術、智慧電機與創新電子、智慧資訊與創新電腦、車輛技術與冷凍空調、創意建築與設計傳達」等五大研習主題行程。

學生發表心得時表示，此次研習亮點涵蓋日本百年企業文化、智慧製造、自動化產線、精實管理、建築設計及跨國技術交流等多元面向，行程深入大發汽車、大金空調及大阪工業大學等知名機構，實地觀摩智慧倉儲、AGV無人搬運車與抗震鋼構等創新科技的應用。

學生提到，在參與東京建築祭走訪特色建築與公共空間時，觀察並體會空間設計思維的細節，並對於日本「5S」精實管理及重視細節的態度，留下深刻印象。

商業類則是由台南高商籌劃，前往美國休士頓、洛杉磯、舊金山三大城市，展開為期兩周的「國際商業創新與金融管理實務研習」。行程中進入美國中信銀行總部實地了解台美資金運用與全球金融布局，更造訪好萊塢頂尖特效公司「數字王國」，對其榮獲奧斯卡獎的「虛擬人」的擬真技術深感震撼。

學生們也實地比較大眾賣場與特色超市在空間規劃與品牌行銷上的差異，並深入了解迪士尼樂園及美國職棒大聯盟球團如何透過動態定價創造娛樂營收及商業規模。

教育部 美國 日本

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