禾榮科與日本 B dot Medical Inc. 簽署MOU攜手推動四大合作

禾榮科（7799）25日宣布，為加速核心產品在泛亞洲市場的布局，已與日本東京 B dot Medical Inc.簽署合作意向書（MOU）。雙方合作主軸涵蓋四大項目，包括泛亞洲市場拓展、次世代粒子治療中心建置、前沿醫療設備技術交流與整合，以及台日互惠認證。雙方將攜手開拓泛亞洲先進粒子治療新藍海。

禾榮科表示，本次跨領域合作也將重新定義外界對硼中子捕獲治療（BNCT）與質子治療之關係認知。質子治療運用布拉格尖峰（Bragg Peak）特性，可精準控制能量於體內的釋放位置；而硼中子捕獲治療則透過低能量中子射束，結合具腫瘤靶向性的硼藥，達成雙重靶向機制，對癌細胞進行精準打擊。

公司強調，兩者在作用機制上明顯不同，並於適應症上各有分工、互補發展。也因此，在國際醫療市場中，即便已導入或規劃導入質子治療的醫學中心，亦普遍同步評估引進近年快速發展的 AB-BNCT 技術。

B dot Medical Inc.源自國立放射線醫學總合研究所（現為 QST，國立研究開發法人量子科學技術研究開發機構），以其獨家超導磁鐵射束偏轉技術，開發出小型化質子治療系統解決方案，使其可在有限空間內部署。未來有望與禾榮科自主研發的國產 AB-BNCT 系統整合，共同建構高效能的先進粒子治療中心，以因應日益成長的醫療需求。

在制度與法規方面，禾榮科與 B dot Medical Inc. 已分別於台灣與日本建立完整的醫療器材品質管理系統並取得 ISO 認證。本次合作不僅是業務上的策略聯盟，更可望成為雙方拓展跨國市場的重要加速器，顯著提升國際取證效率。

透過橫跨市場、技術與法規多面向的深度合作，雙方預期將共同引領全球粒子治療領域新一波發展熱潮，為癌症精準治療開創更多可能。