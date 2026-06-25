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新光南西店B1F大升級！品牌數增五成、鎖定年輕潮流族群

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
B1西區新風格開幕首日引人潮。新光三越／提供
B1西區新風格開幕首日引人潮。新光三越／提供

新光三越台北南西店鎖定18至35歲年輕客群對潮流穿搭、IP收藏與特色飲品的消費需求，一館B1F歷經一個多月改裝後，於25日正式開幕，並以「NEW CULTURE SPOT－西區風格新座標」為定位，透過開放式空間設計，將街道感延伸至室內；本次改裝品牌數由原27櫃擴增至40櫃，成長近五成，引進全台首發1家、西區獨家8家及新品牌14家。

新光三越觀察，近年南西商圈年輕客群持續成長，消費型態已由單純購物轉向強調風格體驗與社群分享。此次B1F改裝即聚焦IP話題、日系潮流、生活選物與潮飲文化，期望打造兼具購物、交流與生活風格的複合場域，使B1F不僅為地下樓層，更成為西區年輕世代探索潮流文化的新據點。

一館B1F整體以「IP話題選物」、「日系服飾主場」、「生活新風尚」及「潮飲新地圖」四大主題升級。其中，包括3C客製化配件品牌DEVILCASE、IP話題雜貨MINISO FRIENDS、日系生活選物studio CLIP及女裝品牌JEANASIS等均為首次進駐，同步導入12大女鞋品牌，強化年輕時尚版圖布局。

南西店指出，現階段消費者可在同一樓層一次滿足從話題飲品、IP收藏、日系穿搭到生活選物等多元需求，進一步強化B1F作為年輕世代潮流生活據點的定位。

在開幕活動方面，台北南西店同步推出會員限定優惠。首四日攜手春水堂、檀島、大茗及得正等餐飲品牌推出「10元GO」活動，會員使用SKM PAY支付10元即可兌換指定飲品。

新光南西店B1F升級開幕剪綵儀式。新光三越／提供
新光南西店B1F升級開幕剪綵儀式。新光三越／提供

新光三越

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