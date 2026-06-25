舊金山世界烈酒競賽 財部認證酒品獲28面獎牌

財政部今天表示，台灣製酒產業持續在世界舞台發光發熱，今年薦送認證酒品參加舊金山世界烈酒競賽，締造薦送參賽酒品獲獎率100%紀錄，若加計業者自行參賽酒品，已獲得28面獎牌殊榮。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，副署長馬小惠指出，為提升台灣認證酒品的國際競爭力，國庫署薦送認證酒品參加舊金山世界烈酒競賽，勇奪5面雙金牌、2面金牌及5面銀牌，共計12面獎牌；加計業者自行參賽酒品所獲得的3面雙金牌、6面金牌、5面銀牌及2面銅牌，目前已獲得28面獎牌殊榮，競賽結果及獎項尚在陸續公布中。

馬小惠舉例，參賽的優質認證酒品中，金車股份有限公司為最大贏家，共獲得13面獎牌，其生產的「噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（FINO雪莉桶）」，更是連續3屆蟬聯雙金牌；台灣菸酒股份有限公司「單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」亦不遑多讓，榮獲雙金牌佳績，讓全世界看見台灣威士忌的頂尖實力。

馬小惠補充，金門酒廠實業股份有限公司，憑藉窖藏高粱酒的獨特風味，本次亦獲得6面獎牌。此外，台灣特色地酒突破威士忌及高粱酒環伺，南投縣信義鄉農會使用台灣黃梅釀製的「狂野」及「柔水」、台中市霧峰區農會以霧峰香米製造的「初霧燒酎」及「醉峰．46」，深受國際專業評審肯定。

國庫署表示，為維護民眾飲酒安全及提升國內製酒技術與品質，自92年起推動優質酒類認證制度，業者須經過資格審查、現場評核及酒品抽驗等層層關卡，始可使用「Ｗ」字型優質酒類認證標誌。

國庫署說明，對於認證酒品，每年另透過抽驗監測機制，以維護優質認證的公信力。在歷年的推廣與輔導下，目前共有53廠線296項國產酒品通過認證，成為消費者值得信賴的安心選購指標。未來財政部將持續提升優質認證酒品知名度，積極向國際宣導認證好酒。

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