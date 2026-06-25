快訊

新北二重疏洪道積淹水 今晚開始管制疏洪十路以北區段

高雄某高中校長失聯數小時 晚間被發現陳屍校長辦公室廁所

聽新聞
0:00 / 0:00

世紀風電啟動轉型 併購世紀樺欣、擬布局光能氫能

中央社／ 台北25日電

世紀風電今天宣布，為發揮上下游綜效，將以發行新股取得世紀樺欣100%股權，世紀風電擬每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。此外世紀風電設定目標，2035年將轉型成為全方位能源設備供應商，未來擬進軍光能、氫能領域發展，公司將更名為「世紀能源設備股份有限公司」。

世紀風電與世紀樺欣今天舉行重大訊息說明會，宣布雙方董事會通過世紀風電以換股方式併購世紀樺欣，本次股份轉換案擬由世紀風電以發行新股方式支付對價，換股比例為世紀風電每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。世紀風電預計增資發行新股共計4400萬股，約占發行後總股本的18.64%。

世紀風電表示，世紀風電為集團離岸風電水下基礎核心製造與交付平台，擁有位於台北港的廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」；世紀樺欣則是以台中港為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。

世紀風電指出，這次上下游整併，世紀風電將可完整發揮台北港、台中港的雙基地優勢，未來在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案承攬與執行效率。

另外，世紀風電認為，基於AI基礎建設蓬勃發展帶來的電力需求，公司未來營運定位將不局限於離岸風電，擬將世紀風電更名為「世紀能源設備股份有限公司」。

世紀風電總經理余俊緯補充說明，未來公司可能會朝光能、氫能方面發展。至於現有離岸風電業務情況，渢妙一大部分的水下基礎已在碼頭，若進度快的話，7月底或8月初開始出港，會在今年全部安裝完成。

世紀風電表示，未來將積極布局3大成長引擎，包括深耕台灣市場，目標在台灣離岸風電供應鏈中取得更多訂單份額；拓展海外商機，瞄準亞太地區的離岸風電商機；布局全方位能源，瞄準多元的能源基礎建設機會，目標在2035年前轉型為全球領先的「全方位能源設備製造商」。

世紀風電、世紀樺欣預計於今年8月12日召開股東臨時會，同步討論股份轉換案與公司更名案。待雙方股東會決議通過並取得相關主管機關核准後，暫定今年12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，世紀樺欣將成為世紀風電100%持股的子公司，並依相關法令及證券櫃檯買賣中心規定，於股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。

離岸風電 能源

延伸閱讀

氣候變遷重塑空污版圖 中彰高屏東北部成新熱區

全球5G用戶逾31億！華為汪濤倡議：共同定義未來十年行動通訊網路

拚核電 美加速蓋10座核反應爐

拚核電！美祭175億美元貸款 目標2030年前10座反應爐在建

相關新聞

「主力大戶」強勢重倉！十四期重劃區「推3案以上」建商大盤點

指標性百億建設陸續落地，台中十四期重劃區迎來關鍵的戰略收成期。漢神洲際購物廣場正式營運，加上另一地標「台中巨蛋」工程進度穩定推進，兩大重量級發展引擎聯手發功。觀察當前推案動態，市場雖步入觀望盤整，但過去幾年提早精準布局、重倉卡位的品牌建商大戶，持續穩定推案。

川寶決議辦理私募股2,000張、每股66.7元 充實營運資金強化財務結構

上櫃PCB設備公司川寶（1595）25日公告公司董事會決議辦理私募普通股定價日及私募價格，預計私募股數或張數：2,000,000股，私募普通股價格為每股新台幣66.7元。公司說明，充實營運資金、強化財務結構。

川寶庫藏股轉讓員工 25日為認股基準日、每股價格32.72元

上櫃公司川寶（1595）公告庫藏股轉讓員工，25日為認股基準日、轉讓價格每股32.72元。

馬斯克憂台海風險？童子賢曝現況逆轉：科技巨頭正捧著錢求台廠擴產

紐約時報記者撰寫的新書揭露，億萬富豪馬斯克曾在白宮科技業執行長會議上，對台灣主導晶片市場極為憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。對此，和碩（4938）董事長童子賢25日回應，這是4、5年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」

請政府給一條活路！不動產聯盟籲鬆綁第二戶貸款

中華民國不動產聯盟總會今表示，房地產業者支持政府抑制短期投機炒作，也認同健全房市發展的重要性。然而，隨著部分政策已由抑制投機擴大至影響正常產業運作，與合理居住需求，呼籲政府給業者一條活路。

家樂福更名進入倒數？「萬家福」呼聲高 多組候選名稱曝光

家樂福預計7月1日正式更名，不過統一集團（1216）對新品牌名稱持續保密，也讓市場掀起一波「猜名大戰」，從「康達盛通」、「樂家康」到近期曝光的商標「萬家福」等名稱陸續浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。