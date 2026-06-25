世紀風電啟動轉型 併購世紀樺欣、擬布局光能氫能

世紀風電今天宣布，為發揮上下游綜效，將以發行新股取得世紀樺欣100%股權，世紀風電擬每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。此外世紀風電設定目標，2035年將轉型成為全方位能源設備供應商，未來擬進軍光能、氫能領域發展，公司將更名為「世紀能源設備股份有限公司」。

世紀風電與世紀樺欣今天舉行重大訊息說明會，宣布雙方董事會通過世紀風電以換股方式併購世紀樺欣，本次股份轉換案擬由世紀風電以發行新股方式支付對價，換股比例為世紀風電每0.22股普通股換發世紀樺欣普通股1股。世紀風電預計增資發行新股共計4400萬股，約占發行後總股本的18.64%。

世紀風電表示，世紀風電為集團離岸風電水下基礎核心製造與交付平台，擁有位於台北港的廣大重件碼頭腹地，以及自主研發並取得專利的重吊設備「世紀擎天塔」；世紀樺欣則是以台中港為基地，專精於水下基礎關鍵管件、基樁及風機塔架製造。

世紀風電指出，這次上下游整併，世紀風電將可完整發揮台北港、台中港的雙基地優勢，未來在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案承攬與執行效率。

另外，世紀風電認為，基於AI基礎建設蓬勃發展帶來的電力需求，公司未來營運定位將不局限於離岸風電，擬將世紀風電更名為「世紀能源設備股份有限公司」。

世紀風電總經理余俊緯補充說明，未來公司可能會朝光能、氫能方面發展。至於現有離岸風電業務情況，渢妙一大部分的水下基礎已在碼頭，若進度快的話，7月底或8月初開始出港，會在今年全部安裝完成。

世紀風電表示，未來將積極布局3大成長引擎，包括深耕台灣市場，目標在台灣離岸風電供應鏈中取得更多訂單份額；拓展海外商機，瞄準亞太地區的離岸風電商機；布局全方位能源，瞄準多元的能源基礎建設機會，目標在2035年前轉型為全球領先的「全方位能源設備製造商」。

世紀風電、世紀樺欣預計於今年8月12日召開股東臨時會，同步討論股份轉換案與公司更名案。待雙方股東會決議通過並取得相關主管機關核准後，暫定今年12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，世紀樺欣將成為世紀風電100%持股的子公司，並依相關法令及證券櫃檯買賣中心規定，於股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。