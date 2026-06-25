彰化縣房市揭密：透天撐起一片天 花壇交易成長居冠

台中捷運綠線延伸彰化段的議題持續發酵，近年彰化交通建設包括台74甲線、東彰道路、高鐵等已然對彰化房市，產生南北區域差異的紅利。同時，受到原物料飆漲等影響，觀察第1季實價登錄，彰化人最愛的透天產品，仍維持近四成的供給量，持續受到關注。

住商不動產員林加盟店店東江建德觀察交通表現指出，台74甲線中彰快速道路的效應最為明顯，尤其花壇與彰化市在今年第1季交易筆數，相較2025年季度平均更大幅成長近2倍，顯見台74線、台74甲線帶來的台中生活圈延伸效應，已穩穩成為北彰房市的拉力。

南彰的埔心與社頭，也有優於去年平均數的表現，看得出東彰道路帶動員林周邊的買氣。而核心區域的員林與大村竟出現下滑的冷靜期，顯示市場飽和情形之外，也助長買盤向蛋白區移動。高鐵所在地的田中鎮則交易平平，尚未出現如北彰的急遽變化。

根據內政部不動產實價登錄的預售屋成交資料顯示，彰化縣第1季透天與大樓「房市火車頭」分別在花壇鄉的「格睿松花苑」透天案，規劃46棟，36戶住家、10戶店面，目前建案工程進度到三樓結構，預計2027年第1季交屋。

另一大樓案為彰化市「合新中正一綻」，規劃三棟203戶住家，地上15層、地下3層，2至3房，坪數25至38坪，預計2028年第1季交屋。同時，上述兩個建案所在區域的成交占比均過半，顯示對支撐在地交易量與房價都具有一定影響力。

格睿建設現場主管蔣世文進一步分析，花壇透天建案「松花苑」近期預售近六成，雖然受到原物料飆漲、土地稀缺的影響，全台趨向購買大樓產品，但彰化民眾對於獨立生活空間的傳統習慣，仍有高度的價值認同感與居住偏好。

包括花壇、彰化市、溪湖、二林、和美等絕大多數區域的高總價紀錄，仍然是透天產品。也因此，強調日系精工別墅、雙車位規劃的「松花苑」，能憑藉1,300坪大街廓、2分鐘車程就達台74甲線，快速吸引往返中彰兩地通勤購屋族的目光。

觀察近五年的彰化實價登錄，「透天」產品占比維持在三至四成，今年持續攀升，顯見有天有地的透天產品，在彰化市場仍具剛性需求與高黏著度。江建德表示，隨著彰化開發越趨飽和，未來條件良好的土地，與具備品牌加持的透天個案恐將逐步減少，購屋族勢必面臨居住傳統透天的習慣挑戰。

彰化交通建設對周邊區域的影響。資料來源：內政部不動產實價登錄

彰化縣房市揭密，透天產品撐起一片天，花壇交易成長居冠。業者／提供