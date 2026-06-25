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專聯科技憑「foodomo OMO多流變現獲利生態系」榮獲最佳商業模式創新獎肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
專聯科技憑「foodomo OMO多流變現獲利生態系」榮獲最佳商業模式創新獎肯定。專聯科技/提供
專聯科技憑「foodomo OMO多流變現獲利生態系」榮獲最佳商業模式創新獎肯定。專聯科技/提供

科技演進正以前所未有的速度重塑商業環境，由《數位時代》主辦的「FCA 創新商務獎」（Future Commerce Awards）今年正式邁入第12年。做為全台最具代表性的產業創新大獎，旨在發掘以消費者為核心的商務創新典範。

為確保獎項的公信力與市場前瞻性，今年大會特別邀請橫跨零售、顧問業、數位行銷、網路業、研究機構及創新領域的頂尖專家組成評審團，進行評選。

專聯科技股份有限公司憑藉「foodomo OMO多流變現獲利生態系」專案榮獲最佳商業模式創新銅獎。

電通行銷傳播集團策略創新長邵懿文給予極高肯定，指出該平台已超越單一外送抽成模式，成功串聯商流、金流、API整合與第三方支付，發展成強大的多邊獲利生態系。資誠創新諮詢董事陳家傑亦讚賞其服務觸角延伸至物流與支付，大幅擴展了實質的商業應用層面。廣達電腦技術長張嘉淵也認同，單就商業模式的發展潛能來看，專聯科技展現了極高的擴充性與潛力，深具商模創新價值。

專聯科技憑「foodomo OMO多流變現獲利生態系」榮獲最佳商業模式創新獎肯定。專聯科技/提供
專聯科技憑「foodomo OMO多流變現獲利生態系」榮獲最佳商業模式創新獎肯定。專聯科技/提供

專聯科技總經理簡心縈表示：『foodomo 始終堅持以消費者為核心，致力打造最貼近在地需求的台灣本土即時快商務平台，透過技術賦能讓消費體驗更流暢。』

為實現此目標，以建立生態系模式自建整合商流、金流及註冊人數超過4,000人的共享物流車隊，同時以多車隊串接模式，鏈接市場運力。透過飛輪效應，將外送基礎能力延伸至即時物流、第三方支付、零售媒體廣告與API系統服務，成功開闢多流營收模式。

在技術層面，foodomo耗時多年自建決策調度中樞系統，採模組化設計並通過具備多項資安業界最高標準之認證，成功打破對外部支付網關的依賴，轉型為具備高度防禦能力的金融科技；同時透過整合消費者與商家App，憑藉紮實的技術與營運，2025年GMV躍升17.3倍，訂單量成長12倍，會員突破150萬，成功開拓B2B藍海，確立了在即時服務產業的地位。

FCA創新務獎未來將持續扮演產業界關鍵的陪伴者與引路人，期望透過表揚這些傑出企業的創新典範，發揮「燈塔」般的示範效應，引領更多企業勇敢突破框架。

消費者

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