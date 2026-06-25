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不動產聯盟提七大建言 理事長黃啟倫：產業出現流動性風險

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫表示，「產業出現流動性風險，讓利也找不到客戶讓，已經沒有生存空間。」記者藍鈞達／攝影
中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫表示，「產業出現流動性風險，讓利也找不到客戶讓，已經沒有生存空間。」記者藍鈞達／攝影

政府近年持續推動打炒房政策，中華民國不動產聯盟總會今（25）日表示，產業界支持政府抑制短期投機炒作，也認同健全房市發展的重要性，但隨著營建成本攀升、土地價格提高，理事長黃啟倫表示，「產業出現流動性風險，讓利也找不到客戶讓，已經沒有生存空間。」並提出七大建言，包括調整土地融資18個月限期動工等。

黃啟倫坦言，沒有想到央行對於第二戶的信用管制沒有任何鬆綁，他強調，「楊總裁應該是看數據制訂政策」，可是這段時間包括建照、使照取得，開工、移轉棟數都顯示產業進入「冰河期」，但央行政策上沒有任何回應。

總會提出的七大建言，包括調整土地融資18個月限期動工制度、改善金融鑑價與授信機制、避免金融資源過度集中、檢討第二戶信用管制、建立跨部會土方分流與再利用制度、改善缺工與工料雙漲問題，以及維持建築產業穩定發展，兼顧居住正義與經濟成長。

黃啟倫說，其實房價下跌讓大家都買得起，也是地產業者的期待，然而台灣經濟成長率超過百分之十，國民所得提升到四萬美元以上，AI產業讓台灣整體富裕，土地屬於稀缺資源，「價格有可能下降嗎？」黃啟倫進一步解釋，土地佔整體營建成本最高的比重，而且很難用人為干預的方式降價，另外更別說囤房稅、土方之亂等都加到建築的成本。

黃啟倫表示，社會談到房地產產業，往往只看見建商，但一棟建築從規劃設計、工程施工到完工交屋，背後牽動建築師、土木技師、估價師、地政士、仲介、建材供應、室內設計、空調設備、保全服務、建築經理及租賃住宅服務等完整產業鏈。建築產業不僅提供住宅供給，也帶動鋼鐵、水泥、建材、設備、金融、運輸及裝修等內需產業，影響超過250萬從業人口及家庭生計。

其中，聯盟特別點名現行土地融資18個月限期動工制度已有檢討必要。聯盟認為，現代建築開發涉及建照審查、都審、環評、危老重建、文資審查及各類行政程序，進度往往受主管機關審查時程影響，並非業者單方面能掌控。若僅以時間作為唯一標準，反而可能迫使業者集中推案，造成市場供給失衡與資金調度壓力，建議改採「實質開發進度認定」。

聯盟也主張重新檢討第二戶信用管制。聯盟指出，現今家庭型態與生活模式日益多元，第二戶住宅未必等於投資炒作，許多民眾是因工作調動、子女就學、照顧長輩或換屋需求而持有第二戶。 房仲全聯會理事長王瑞祺表示，希望第二戶的成數能回到八成。

「總裁要引導房價下跌，我們樂觀其成，但做得到嗎？」黃啟倫說。

央行

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