把老廠變金礦 全案管理讓地主資產翻2.6倍、租金增15倍

AI與半導體帶動工業地產熱，老廠有望華麗轉身為資產。安信建經25日在新北市三重頂崁工業區攜手信義全球資產舉辦資產活化說明會。以頂崁周邊為例，1,300坪老廠重建後，資產價值從12億元至32億元，年租金收益更可增逾15倍。

安信建經於25日在新北市三重頂崁工業區附近舉辦活化資產說明會，攜手商用不動產專家信義全球資產公司，希望協助地主重新檢視資產價值，把握產業升級與資產活化的市場機會，吸引超過50位雙北市工業區地主參與交流。

安信建經表示，以近期接觸的頂崁工業區周邊案為例，該案基地面積約1,300坪，原為傳統工業，更新前整體價值約新台幣12億元。經顧問團隊初步評估，導入全案管理模式重建、進行前期規劃，重建後新型廠辦產品總銷售面積約達6,400坪，若以每坪約50萬元估算，整體資產價值約可達32億元，約為更新前土地價值的2.6倍。

此外，安信建經指出，地主關心的租金收益部分，若重建後可出租面積約6,400坪，以新型廠辦每坪月租金約1,200元估算，滿租狀態下每月租金收入約768萬元。

安信建經表示，即使保守以出租率八成估算，每月租金收入仍約600萬元，年租金收入可達約7,200萬元，相較未更新前增加15倍。明確效益推算吸引現場地主目光。

安信建經副總經理林進雄提到，近年不少工業區地主都面臨幾個課題，包括土地本身具備價值，但廠房使用效益偏低；有意重建者，除了擔心資金來源、興建品質，以及完工後能否順利出租及銷售，更重要的是不知道如何踏出第一步。

安信建經分析，透過全案管理，可協助地主在重建前，先釐清自身的基地條件，讓地主了解現行的政府政策、都更與工業區立體化獎勵，讓重建不只是想法，而是能被具體評估與執行的計畫。

會中，信義全球資產業務總監張涵駿以「從老廠房到高效資產：市場趨勢轉變中，企業主必學的不動資產布局策略」為題，剖析工業地產市場趨勢。張涵駿指出，AI半導體強勢發展帶動台灣產業進入轉型升級期、帶動工業地產交易升溫，而企業所需的廠房、廠辦或商辦等空間需求亦隨之轉變。

張涵駿建議，此時布局思考包括廠房汰舊換新，對準新技術購置新廠、處分或重建舊廠；考量辦公、研發設計、生產製造等功能空間分開設置，將廠辦分離發揮坪效，選址以產業人口群聚、政策發展重心區域、具捷運路網條件為優先。

據信義全球資產2026年第1季商用不動產季報指出，上市櫃法人商用市場交易量突破千億元，創下歷年單季新高，其中廠房產品交易占比逾八成，顯示企業對可立即營運使用的工業廠房需求持續增加。

安信建經表示，AI與半導體供應鏈擴張，推升企業對工業地產的需求，而雙北市工業區大多歷史悠久，若廠房仍停留在傳統使用或低效出租，不只是建物老舊造成的公安問題，更可能因此錯過產業轉型所帶來的獲益。

林進雄表示，許多企業或家族地主也會藉由重建契機，重新劃分家族資產配置，透過專業團隊可協助檢視所屬土地與建物價值、掌握重建前後價值差異與資產效益，打造符合市場需求的產品。未來，安信建經也將持續透過全案管理服務，協助更多雙北工業區地主完成重建及租售，將地產價值最大化。