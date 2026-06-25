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政府打房為何房價下不來？李同榮：房市正醞釀反彈三步曲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

過去五年，房市經歷史上最密集的一波打房政策，堪稱台灣房產史上少見，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，房市表現跌幅卻非常有限。房市趨勢專家李同榮表示，關鍵在於「經濟基本面打敗政策面」。

他強調，台灣經濟在GDP將連續兩年達到8.6％以上的高成長下，促使股市湧入排山倒海的資金動能，這種「高成長經濟表現+充沛資金動能」的基本面表現，將會成為房市翻轉、擺脫政策壓力與藩籬的主要關鍵，房市反彈走勢三步曲正在醞釀形成，為2026下半年持續修正、2027年上半年築底、2027年第3季開始回溫。

李同榮指出，從2021年開始，台灣房市經歷史上最密集頻繁的一波打房政策，從《平均地權條例》修法、房地合一稅2.0、法人購屋限制，到央行連續七波選擇性信用管制，以及近兩年銀行自主限貸措施，政策力道之強、密度之高，堪稱台灣房市發展史上少見。

然而，回頭檢視這五年的政策成果，卻出現一個值得深思的現象：打房政策雖然成功壓縮交易量，卻未能真正解決高房價問題；反而在市場機制受到過度干預下，衍生出許多新的後遺症與市場扭曲現象。

李同榮分析，房市短期可以被政策壓抑，但長期仍由基本面決定。當經濟成長、通膨環境、資金動能與供需結構等基本力量持續累積，最終仍將突破政策的藩籬。因此他認為，2026下半年房市雖仍處於緩跌修正階段，2027上半年逐步盤穩築底，而到了2027年第3季，房市有機會再起，正式進入逐季回溫的新循環。

李同榮認為，過去政策最大的盲點，在於過度聚焦房價結果，而忽略房價形成背後的結構性因素。房價高漲的根本原因，從來不只是投機炒作，而是來自土地供給有限、都市人口集中、產業升級帶動所得成長、資金累積以及通膨推升資產價值等多重因素。然而過去政策卻多集中於需求面的抑制，例如限制貸款成數、提高持有與交易稅負、限制法人購屋與多屋族投資等措施，本質上都屬於需求管理工具。

這些政策確實讓投資需求降溫，也使成交量快速萎縮，但並未增加住宅供給，更無法改變人口與產業持續集中於都會區的現象。因此政策形成一個矛盾結果，交易量大幅縮減，但房價跌幅卻遠低於預期，這也是近兩年房市最明顯的特徵。

房市 李同榮

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