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林園產業園區導入六大智慧技術 年省2,000萬元維修費、21萬人力工時

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
園管局游淑惠主任秘書致詞表示，園管局將持續深化產官學研合作，協助園區企業轉型升級，提升營運韌性與工安管理量能。園管局／提供
園管局游淑惠主任秘書致詞表示，園管局將持續深化產官學研合作，協助園區企業轉型升級，提升營運韌性與工安管理量能。園管局／提供

產業園區管理局高屏分局25日舉辦「智匯園區．永續共榮－115年高屏分局園區智慧技術治理成果發表會」，於林園產業園區導入六大成熟智慧技術，展示智慧治理成果。預期116年起，每年可降低約2,000萬元設備維修費；因應人力短缺，有效減少人力工時約21萬小時；針對災害事件，能及時反應，減少約700萬元損失，具體展現智慧科技在工安、營運與成本管理上的實質效益。

產業園區管理局游淑惠主任秘書表示，林園產業園區是全國重要石化產業聚落，匯聚煉製、石化原料及下游加工等完整產業鏈，也是支撐國內民生與工業原料供應的重要基地。高屏分局表示，石化產業具備連續製程、高能源使用及高度安全管理需求，面對人員管理、設備維護及政策法規等多重挑戰，如何運用智慧技術強化治理，已成為產業轉型關鍵。

本次以林園產業園區作為示範場域，針對園區22家石化廠商，完成導入「氣體偵測分析管理」、「人車環境影像辨識」、「人員異常辨識／定位」、「設備／管線監測系統」、「智慧巡檢系統」及「工廠營運管理平台」等六大智慧技術項目，從安全監測、人員調度、設備維護到營運管理，建立更即時、更精準的園區治理模式。

高屏分局指出，園區企業面臨組織人力老化、人員管理困難、人力不足、成本增加及經驗傳承斷層等問題；設備端則有工廠老化、數位轉型壓力與維護成本偏高等挑戰。同時，淨零碳排、環保法規與法令遵循也持續推動產業升級。智慧技術的導入，不只是單點設備改善，而是協助園區企業把風險管理、巡檢作業與營運資訊整合成可追蹤、可預警、可決策的治理系統。

此次成果發表會不僅展現林園產業園區推動智慧治理的階段性成果，也為傳統石化產業邁向高值化、智慧化與低碳化奠定基礎。高屏分局表示，未來將持續深化產官學研合作，結合政府輔導資源與民間創新能量，協助園區企業提升營運韌性與工安管理量能，讓智慧、安全與永續成為產業園區轉型升級的重要支撐。

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