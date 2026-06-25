星舟快充推出SPASS充電訂閱方案 電動車也能買月票

泓德能源（6873）旗下星舟快充正式推出全新充電訂閱方案「SPASS（STAR CHARGER PASS）」，搶攻純電車主高頻通勤族，以「充電月票」概念鎖定北、中、南逾 117 座核心生活圈與停車場充電站點，提供 Lite、Plus、Max 三種訂閱方案，車主每月支付固定費用即可獲得高於月費價值之優惠券回饋，整體充電成本最低降至七折，進一步減輕每月充電支出負擔。

星舟快充推出全新充電訂閱方案「SPASS」，根據車主每月充電用量，提供三種訂閱選擇：SPASS Lite月費499元，提供總價值600元充電優惠券；SPASS Plus月費999元，提供總價值1300元充電優惠券；SPASS Max月費1999元，則提供總價值2700元充電優惠券。車主每月以固定費用即可獲得高於月費價值的優惠券回饋，依不同訂閱方案，整體充電成本約為七至八折。

星舟快充表示，SPASS主要鎖定高頻通勤族、商務用車族及尚未建置家用充電樁之電動車主。觀察顯示，多數使用者已習慣於住家或公司周邊充電場域進行夜間或日間固定補電，形成穩定的公共充電使用情境。然而，相較於具備家用充電條件者，長期仰賴公共充電仍面臨較高的成本壓力。SPASS即因應此使用情境推出，該方案主要適用於停車場及長時間停留據點，涵蓋Lalaport、家樂福及北、中、南城市車旅合作站點，總計超過117座充電站，車主無論日常通勤或跨縣市移動皆可彈性使用優惠券，進一步降低充電支出負擔。以高頻使用情境估算，訂閱制方案可望為車主帶來約20%至30%的充電成本節省效果。