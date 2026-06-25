漢翔展示先進複材與智慧製造優勢 JEC複材論壇爭取國際新商機

世界複合材料產業盛會「JEC東南亞複合材料論壇2026」於6月23至6月24日選在台北舉行，漢翔（2634）展示先進複材與智慧製造優勢JEC複材論壇爭取國際新商機。

漢翔由總經理莊秀美率領研發團隊參與，莊總經理受邀擔任與談嘉賓，分享漢翔如何以AI為複材製造創造價值。更藉由論壇商機發表會與不間斷的商務洽談，向國際展現漢翔的技術創新實力。

因應新世代飛機的輕量化與永續環保趨勢，漢翔近年積極投入「熱塑性複合材料」研發。熱塑複材技術門檻高，但可回收、易保存與高速量產特性，能有效減少工業廢料，降低成本並兼顧綠色製造。

全球淨零碳排的浪潮下，熱塑技術已是航空業的兵家必爭重點。漢翔深耕高階航空複材多年，已取得技術領先的具體成果。

本次論壇中，漢翔特別展出熱塑複材實體件，包含「多面折彎翼肋」與「包覆成型件」，呈現愈發成熟的工藝水準。前者在不損害纖維完整性的前提下，做到一體化成型，將結構剛性極大化；後者則是實現快速成形與壓合，大幅減少製程時間。莊總經理指出，這些實體產品宣示了漢翔「更輕、更快、更永續」的企圖心，替新一代的民航機與無人機提供了高效能低廢料的製造方案。

製造是漢翔的專長，系統整合更是其強項。漢翔去年以「AIxWARE製造資安雙軸智慧平台」，獲得數發部頒發數位轉型獎，這套獲獎平台也在本次論壇中登場。

莊秀美強調，AI的價值在於協助企業提升決策品質，漢翔將製造過程中豐富但不易連結的跨系統資料進行整合，透過AI建立預測能力，協助工程師快速掌握問題脈絡，進而作出更精準的決策。

作為未來智慧製造的重要基礎建設，AIxWARE平台已串聯逾60種廠牌、超過2,000台機台及控制器，多系統連動管理，為製造業帶來生產最佳化的效益。尤其能源與工時大幅節約，讓與會的國內外廠商十分感興趣。

此次活動由法國JEC複合材料展（JEC World）、台灣複材公會及尖端材料科技協會共同主辦。

兩日論壇中，漢翔的展出精準對接國際需求，廣獲各界好評。論壇結束後，法國及東南亞各廠家更特地前往漢翔實地參訪「先進複材中心（TACC）」，深入了解漢翔如何因應全球趨勢，將高階複合材料運用在航空產品中，開啟新一波的商機洽談。