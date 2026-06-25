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台北房市交易回春？最新實價登錄交易件數暴增7成5原因曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市房市示意圖／報系資料照
台北市房市示意圖／報系資料照

北市地政局公布最近一期115年3月實價登錄交易件數532件，較2月增幅75.%；交易總額156.74億元，較2月增幅14.13%；住宅價格指數128.71，較2月上升1.50%。3月增幅大，主因受農曆春節影響，2月交易天數較少。

根據今年3月實價登錄量價動態，全市交易量共532件，較2月304件增加228件，增幅75.00%，較前一年同期521件，增幅僅2.11%；交易總額為156.74億元，較2月137.33億元增加19.41億元，增幅14.13%，較前一年同期187.49億元，減幅16.40%。

地政局指出，因受農曆春節影響，2月交易天數較少，各行政區3月交易量除南港區持平外，其餘11區皆增加，增幅最大為大安區，較2月增加209.52%。

據統計，各行政區交易總額依序由大安區28.20億元、中山區23.44億元及內湖區18.84億元位居前3名；總額最少為南港區，僅4.27億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約5.60倍。交易總額增幅最大為大同區，較2月增加345.11%；減幅最大為內湖區，較2月減少67.13%。

至於住宅價格指數，今年3月全市住宅價格指數128.71，較2月126.81上升1.50%，較前一年同期128.39上升0.25%。大樓住宅價格指數140.21，較2月138.59上升1.17%；公寓住宅價格指數112.09，較2月110.01上升1.89%；小宅住宅價格指數128.28，較2月126.53上升1.38%。

北市地政局公布最近一期115年3月實價登錄交易件數。圖／報系資料照
北市地政局公布最近一期115年3月實價登錄交易件數。圖／報系資料照

實價登錄 春節 台北

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