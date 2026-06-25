台北房市交易回春？最新實價登錄交易件數暴增7成5原因曝光

過去五年，房市經歷史上最密集的一波打房政策，堪稱台灣房產史上少見，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，房市表現跌幅卻非常有限。房市趨勢專家李同榮表示，關鍵在於「經濟基本面打敗政策面」。

2026-06-25 15:16