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裕國股東會／公司派拿下3席董事、2席獨董「險勝」 保住經營權

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
裕國股東會完成改選，公司派拿下三席董事、二席獨董「險勝」，保住經營權。記者宋健生／攝影
裕國股東會完成改選，公司派拿下三席董事、二席獨董「險勝」，保住經營權。記者宋健生／攝影

裕國（8905）25日召開股東常會，全面改選6席董事與3席獨董。面對由工具機大廠程泰集團（1583）結合大股東久裕國際主導的市場派強勢壓境，公司派最終拿下3席董事、2席獨立董事「險勝」，保住經營權。

此次改選結果，公司派與市場派分別拿下各半的董事席次，分別為公司派的楊育偉（現任董事長）、曾健華（現任副董事長）、陳財榮（健椿工業獨董） ；市場派楊丞鈞（亞崴機電董事長）、王丞軒（程泰機械特助）、李文欽（裕國現任董事）。

獨立董事當選人除公司派推薦的黃凱臨（現任獨董）、鍾竺芳（台灣矽科宏晟科技投資長）之外，另一席為久裕國際推薦的力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師吳進成。

裕國股東常會25日在台中福華大飯店舉行，公司方面特別聘請大批配帶墨鏡與糾察臂章的保安人員維持秩序，引發市場派不滿。市場派也強烈批評公司治理不善與營運獲利下滑，現場氣氛緊張。裕國2025年每股稅後純益0.61元，會中通過配發0.71元現金股利。

此次董事全面改選，因工具機大廠程泰集團及大股東久裕國際積極在市場公開收購股權，使得改選演變為激烈的經營權爭奪戰，程泰集團最終持股拉高至17.55％，連同久裕持股合計掌握超過四成股權，並足額提名6席董事人選。

程泰基於財務投資及策略合作考量，先後斥資數億元自市場收購裕國股份。集團會長楊德華今天全程坐鎭股東會現場，對於選舉結果，他表示遺憾，但強調未來會嚴格監督公司的治理與營運。

裕國股東會上，大批配帶墨鏡與糾察臂章的保安人員維持秩序，引發巿場派不滿。記者宋健生／攝影
裕國股東會上，大批配帶墨鏡與糾察臂章的保安人員維持秩序，引發巿場派不滿。記者宋健生／攝影

工具機 程泰

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