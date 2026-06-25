房市醞釀反彈三步曲 李同榮：下半年修正、明年第3季回溫

過去五年，房市經歷史上最密集的一波打房政策，堪稱台灣房產史上少見，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，房市表現跌幅卻非常有限？吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮直言「經濟基本面打敗政策面」。

他強調，台灣經濟在GDP將連續兩年達到8.6％以上的高成長下，促使股市湧入排山倒海的資金動能，這種「高成長經濟表現+充沛資金動能」的基本面表現，將會成為房市翻轉、擺脫政策壓力與藩籬的主要關鍵。

李同榮認為，房市反彈走勢三步曲正在醞釀形成，接下來市場將是「2026 年下半年修正、2027年上半年築底、2027年第3季回溫」格局。

李同榮指出，從2021年開始，台灣房市經歷史上最密集頻繁的一波打房政策，從《平均地權條例》修法、房地合一稅2.0、法人購屋限制，到央行連續七波選擇性信用管制，以及近兩年銀行自主限貸措施，政策力道之強、密度之高，堪稱台灣房市發展史上少見。

然而，他指出，回頭檢視這五年的政策成果，卻出現一個值得深思的現象：打房政策雖然成功壓縮交易量，卻未能真正解決高房價問題；反而在市場機制受到過度干預下，衍生出許多新的後遺症與市場扭曲現象。

李同榮分析，房市短期可以被政策壓抑，但長期仍由基本面決定。當經濟成長、通膨環境、資金動能與供需 結構等基本力量持續累積，最終仍將突破政策的藩籬。

因此他認為，2026下半年房市雖仍處於緩跌修正階段，2027上半年逐步盤穩築底，而到了2027年第3季，房市有機會再起，正式進入逐季回溫的新循環。