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台灣觀光拓展澳紐市場 盼串聯新加坡掀赴台旅遊熱潮

中央社／ 新加坡25日專電

全球旅遊市場回溫，澳洲紐西蘭出境旅遊需求攀升，台灣觀光署攜手業者前往澳洲及紐西蘭舉辦台灣觀光推廣會。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠今天指出，將持續串聯新加坡、澳紐等市場，深化與旅行業者合作、擴大台灣觀光品牌能見度。

交通部觀光署17日至25日攜手旅行社、飯店、航空公司及文化團體等前往澳洲雪梨、墨爾本及紐西蘭奧克蘭舉辦台灣觀光推廣會，以台灣不打烊為主題，向澳紐市場展現台灣安全、便利且多元的旅遊魅力。

活動累計吸引超過300名澳紐旅遊業者參與，透過B2B交流與沉浸式文化體驗，深化台灣旅遊產品於當地市場開發與銷售通路。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社，根據市場觀察，2025年澳洲出境旅遊人次已恢復至疫情前104%，紐西蘭亦回升至101%，整體動能穩健成長。

根據交通部觀光署統計，2025年澳洲來台旅客達12萬5288人次，較2024年成長11.32%，其中以觀光為目的旅客更大幅成長16.63%；紐西蘭來台旅客為1萬8242人次，成長6.97%，觀光客源亦增加10.4%。目前台灣與澳紐間每週有21班直航航班，往返便利性持續提升。

施志忠表示，觀光署駐新加坡辦公室未來將持續串聯新加坡、澳洲及紐西蘭等重點市場，深化與航空公司、旅行業者及在地夥伴合作，擴大台灣觀光品牌能見度，帶動更多旅客赴台旅遊、持續掀起赴台觀光熱潮。

觀光署新聞資料指出，此次活動主題為台灣不打烊，以全天候旅遊體驗為核心，傳達台灣從早到晚24小時、一年四季皆精彩的旅遊目的地特色，從清晨市場與早餐文化，到夜市小吃、米其林美食與都會夜生活，串聯出多元且豐富的旅遊樣貌。

在商務推廣方面，為提升交流深度，此次於活動前規劃一對一商務洽談時段，透過直接對接當地產品經理人聚焦行程開發、主題產品設計及通路合作等面向，促進實質商機轉化、進一步擴大台灣旅遊產品於當地市場能見度與通路覆蓋。

新加坡 紐西蘭 澳洲

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