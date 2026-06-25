永立榮細胞新藥 UA002治性功能障礙臨床2a 完成 期中數據年底前出爐

永立榮（6973）24日宣布，自主研發、針對治療口服藥無效之男性勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的同種異體羊水幹細胞新藥UA002，臨床2a試驗已順利完成最後一位受試者收案，所有受試者均已通過給藥後一個月的安全性追蹤評估，符合「可評估受試者」之條件，期中數據預計2026年底前出爐。

永立榮觀察，現行勃起功能障礙治療市場多以口服藥物為主，如威而鋼、犀利士等；然而，全球仍有三至五成患者對其無效，尤其糖尿病及攝護腺根除術後患者無效率更可高達五至八成。永立榮所開發的UA002，著眼於「根本修復」的細胞療法，直接瞄準此一產值規模龐大且臨床未滿足的需求。

本項臨床2a試驗為劑量探索之開放性二期臨床試驗，主要受試對象為現行第一線口服藥物，如威而鋼、犀利士等療效不彰之勃起功能障礙患者，旨在評估UA002之初步臨床療效以及安全性。

截至目前為止，於輔仁大學附設醫院、臺北醫學大學附設醫院及臺中榮民總醫院等三大醫學中心接受給藥之受試者，在滿一個月的安全性追蹤期中，均未出現任何與藥物相關之重大不良事件（SAE），顯示出UA002具有良好的細胞製劑安全耐受性，後續將持續於三家試驗中心進行療效追蹤與評估。

永立榮表示，本試驗已全面進入關鍵的療效觀察與數據清理階段，目前已有部分受試者完成主要追蹤時程，關鍵期中數據預計將於2026年底前完成分析，並規劃於2027年國際泌尿科醫學會年會發表相關臨床研究成果，向國際醫學界與再生醫療產業展現UA002之臨床開發進展。

永立榮生醫營運長莊欣怡表示，UA002的臨床開發進入了關鍵的新階段。本試驗能高效完成收案，臨床端對創新異體羊水幹細胞治療的高度關注。接下來，公司將全力加速後續臨床數據分析與國際商務對接，積極極大化UA002的未來市場價值。

展望未來，永立榮對於整體營運正向成長深具信心。看好全球勃起功能障礙藥物龐大的市場規模，且現有口服藥物療效不如預期的患者，UA002作為具備組織修復潛力的異體細胞療劑，有望提供根本治療的新選擇。隨著UA002試驗收案完成與後續數據讀取時程的明確化，永立榮也同步推進國際法規與商務發展布局。