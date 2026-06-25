快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

永立榮細胞新藥 UA002治性功能障礙臨床2a 完成 期中數據年底前出爐

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永立榮（6973）24日宣布，自主研發、針對治療口服藥無效之男性勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的同種異體羊水幹細胞新藥UA002，臨床2a試驗已順利完成最後一位受試者收案，所有受試者均已通過給藥後一個月的安全性追蹤評估，符合「可評估受試者」之條件，期中數據預計2026年底前出爐。

永立榮觀察，現行勃起功能障礙治療市場多以口服藥物為主，如威而鋼、犀利士等；然而，全球仍有三至五成患者對其無效，尤其糖尿病及攝護腺根除術後患者無效率更可高達五至八成。永立榮所開發的UA002，著眼於「根本修復」的細胞療法，直接瞄準此一產值規模龐大且臨床未滿足的需求。

本項臨床2a試驗為劑量探索之開放性二期臨床試驗，主要受試對象為現行第一線口服藥物，如威而鋼、犀利士等療效不彰之勃起功能障礙患者，旨在評估UA002之初步臨床療效以及安全性。

截至目前為止，於輔仁大學附設醫院、臺北醫學大學附設醫院及臺中榮民總醫院等三大醫學中心接受給藥之受試者，在滿一個月的安全性追蹤期中，均未出現任何與藥物相關之重大不良事件（SAE），顯示出UA002具有良好的細胞製劑安全耐受性，後續將持續於三家試驗中心進行療效追蹤與評估。

永立榮表示，本試驗已全面進入關鍵的療效觀察與數據清理階段，目前已有部分受試者完成主要追蹤時程，關鍵期中數據預計將於2026年底前完成分析，並規劃於2027年國際泌尿科醫學會年會發表相關臨床研究成果，向國際醫學界與再生醫療產業展現UA002之臨床開發進展。

永立榮生醫營運長莊欣怡表示，UA002的臨床開發進入了關鍵的新階段。本試驗能高效完成收案，臨床端對創新異體羊水幹細胞治療的高度關注。接下來，公司將全力加速後續臨床數據分析與國際商務對接，積極極大化UA002的未來市場價值。

展望未來，永立榮對於整體營運正向成長深具信心。看好全球勃起功能障礙藥物龐大的市場規模，且現有口服藥物療效不如預期的患者，UA002作為具備組織修復潛力的異體細胞療劑，有望提供根本治療的新選擇。隨著UA002試驗收案完成與後續數據讀取時程的明確化，永立榮也同步推進國際法規與商務發展布局。

榮民 男性

延伸閱讀

博太生醫赴BIO大會 分享植物新藥早期失智臨床成果

富邦證券輔導 TLC BioSciences Corp. 6月26日登錄興櫃

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

相關新聞

台北房市交易回春？最新實價登錄交易件數暴增7成5原因曝光

北市地政局公布最近一期115年3月實價登錄交易件數532件，較2月增幅75.%；交易總額156.74億元，較2月增幅14.13%；住宅價格指數128.71，較2月上升1.50%。3月增幅大，主因受農曆春節影響，2月交易天數較少。

裕國股東會／公司派拿下3席董事、2席獨董「險勝」 保住經營權

裕國（8905）25日召開股東常會，全面改選6席董事與3席獨董。面對由工具機大廠程泰集團（1583）結合大股東久裕國際主導的市場派強勢壓境，公司派最終拿下3席董事、2席獨立董事「險勝」，保住經營權。

竹科X效應發威！台肥段房價衝每坪80萬 建商搶地卡位

竹科X帶動新竹台肥段房市升溫，因坐擁公道五路交通優勢，串聯園區、市中心與巨城商圈，形成10分鐘生活圈，吸引建商高價搶進獵地。信義房屋指出，區域周邊5年內新成屋成交單價每坪約66萬至80萬元，10至20年中古大樓也站上5字頭，自住需求持續增溫。

為何房價下不來？李同榮曝關鍵：房市正醞釀反彈三部曲

過去五年，房市歷經史上最密集的一波打房政策，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，跌幅非常有限？房市趨勢專家李同榮25日指出，關鍵在於「經濟基本面打敗房市政策面」。

台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬

台中房市買氣急凍，根據市調統計，台中今年4月共816個預售案場，總成交366戶，其中8成「掛蛋」。建商紛紛祭出「破盤級」讓利突圍，其中，富華創新宣布，水湳單元八指標預售案祭出「買貴退差價」均價68萬元大讓利策略，已通知買貴已購客戶調整合約，該案單坪均價較區域行情價差20萬元。

正對植物園！台中北區危老建築變新地標 退縮6米綠廊鄰居笑了

台中市北區街廓出現新地標，磐鈺營建機構歷時3年半、成功整合5塊土地，攜手知名建築師張景堯打造的危老活化指標案「草間漫漫」昨開箱亮相，該案高層轉向45度，與台中植物園相呼應，更是透過獨特的垂直綠化、退縮出開放人行空間搭配公共藝術設計，化身綠廊道，吸引鄰里開心遊憩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。