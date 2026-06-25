亞洲規模最大品牌商展 台灣文博「未來日常式」將登場

2026台灣文博會文化策展即將於8月1日至31日在空總台灣當代文化實驗場展出，品牌商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。

文化部表示，今年度品牌商展主題展區呼應文博會年度主題「第零位元」，以「未來日常式Future Everyday」為題，集結5大趨勢主題，邀請國內外買家與民眾參與，共創文化內容與市場接軌的多元交流與產業合作機會。

文化部表示，台灣文博會品牌商展規模持續成長，今年除了使用展場面積較去年增加18%，整體參展品牌更突破870家、較去年成長26.3％；參展廠商攤位數逾1,200攤、較去年成長25.7%。

台灣品牌外，更吸引港澳、日本、泰國、韓國等共53家國際品牌參展，逾80位國際國際專業買家來台，以及來自英國、荷蘭、瑞士、法國、新加坡、香港等14國，以線上或實體方式透過大會媒合，顯示台灣文博會作為文化創意產業重要展銷平台，匯聚亞洲多元創意與市場能量，吸引力持續提升。

商展總監彭筱婷表示，主題展區「未來日常式Future Everyday」意圖傳達「設計選擇並非起於品項本身，而是回到真實生活中的需求與生活態度」。

展區以「家」為空間原點，延伸出工作、創作、休息與交流等複合生活場域，並規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」與「有意識的設計」等5大趨勢主題，並邀請張志祺、張景嵐等6位多元領域行家，以各自生活觀點進行策展式選品，展現對未來生活的多樣理解。

文化部指出，今年參展單位中有佔比高達64％的IP授權品牌，包括具超高人氣及話題性的「油頭二世」與「變種吉娃娃」、風格溫暖具陪伴特質的「諾米」和「布朗尼」，以及新銳結合生活趣味與角色IP的「茶包先生」。

其中，最特別的莫過於睽違30年復出的「凱西．陳」，相信對於不同世代來說，都能深刻感受IP授權的高傳播力與跨域應用可能。

此外，文策院也以「IP轉生漫畫屋」為主題，以ACG中最具想像力的「轉生」概念為核心，展現台灣原創漫畫IP跨域延展的無限可能。

展區以影像demo呈現豐富的IP跨界想像，包含將《海巫事務所》轉化為動畫影像、《妖怪五星好評》與《Vtuber孔子》改編為奇幻風格音樂劇、《被我推坑的偶像同學》與《流氓書店》轉生為話題十足的電視劇、由《無能戀愛諮商中心》發展的沉浸式AI互動遊戲、以《台灣特有種》為開發原型的鬥智桌遊，或是化身精緻實體的《九號天鵝》收藏公仔。

期盼透過多元的轉譯測試demo，見證台灣原創漫畫IP龐大的商轉爆發力。

文化部表示，2026台灣文博會品牌商展期間亦將舉辦多場主題媒合會，邀集國內外重要通路、選品及授權買家參與，協助參展廠商精準對接潛在合作夥伴，邀請國內外買家與民眾於展期間踴躍參觀。各項文化策展、商展、異業合作及參觀攻略等資訊，都將陸續於公布於「2026台灣文博會」官網。