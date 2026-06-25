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北市三月房市交易量增加75％ 住宅價格指數上升1.5%
台北市政府地政局25日公布最近一期（今年3月）實價登錄交易件數532件，較2月增幅75.00％；交易總額156.74億元，較2月增幅14.13％；住宅價格指數128.71，較2月上升1.50％。觀察全市、大樓、公寓及小宅之住宅價格指數，包括月線、季線及半年線趨勢皆呈現上升。
從交易量及總額分析實價登錄量價動態，今年三月台北市交易量共532件，較2月304件增加228件，增幅75.00%，較前一年同期521件，增幅2.11%；交易總額為156.74億元，較2月137.33億元增加19.41億元，增幅14.13%，較前一年同期187.49億元，減幅16.40%。
主要是受到農曆春節影響，2月交易天數較少，各行政區3月交易量除南港區持平外，其餘11區皆增加，增幅最大為大安區，較2月增加209.52%。
各行政區交易總額依序由大安區28.20億元、中山區23.44億元及內湖區18.84億元位居前3名；總額最少為南港區，僅4.27億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約5.60倍。交易總額增幅最大為大同區，較2月增加345.11%；減幅最大為內湖區，較2月減少67.13%。(詳圖1)
至於住宅價格指數分析，今年三月全市住宅價格指數128.71，較2月126.81上升1.50%，較前一年同期128.39上升0.25%。大樓住宅價格指數140.21，較2月138.59上升1.17%；公寓住宅價格指數112.09，較2月110.01上升1.89%；小宅住宅價格指數128.28，較2月126.53上升1.38%。
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