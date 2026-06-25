燁輝：看好美國中東市場 下半年營運有望優於上半年

鍍面鋼品大廠燁輝總經理張振武表示，雖然全球鋼鐵市場面臨供過於求與貿易壁壘升高挑戰，不過看好美國與中東市場具發展機會，加上高附加價值產品布局逐步發酵，下半年營運有機會優於上半年。

燁輝今天召開股東會，說明鋼鐵市場現況及下半年營運展望。

外銷市場方面，張振武指出，美國去年5月30日宣布將進口鋼鐵關稅由25%提高至50%，並於同年6月4日生效，不過因美國基礎建設需求增加、製造業回流及鋼材進口量減少影響，美國市場呈現供不應求，帶動熱軋鋼價格由當時每噸925.9美元上漲至目前約1257美元，漲幅達36%。在鋼價走揚支撐下，關稅衝擊部分獲得消化，加上燁輝深耕美國市場多年，目前維持穩定接單。

此外，燁輝也看好中東市場發展。張振武表示，若中東局勢逐漸穩定，甚至進入戰後重建階段，包括基礎建設、建築工程及工業設施等需求，都可望帶來大量鋼材需求；目前燁輝已與客戶完成議價，待航運恢復正常後，可望把握重建商機。

張振武指出，看好美國市場維持穩定接單，中東市場也具發展機會，下半年營運有機會比上半年好。

談到歐洲市場，張振武表示，歐盟將於7月實施新的鋼鐵防衛措施，免稅配額將減半至每年1830萬噸，超額關稅由25%提高至50%，並要求熔煉地產地證明，以防堵非市場經濟國家產品洗產地，長期來看歐盟鋼鐵價格會更合理、更健康。

至於內銷市場，燁輝主管指出，今年前5月因上游鋼廠連續調漲盤價，中下游掀起一波囤貨潮，到了5至6月市場庫存已達飽和，但終端實際需求偏弱，加上第3季將進入傳統民俗月，整體市況面臨「高庫存、弱需求」挑戰。

面對市場競爭，張振武說，燁輝將提高高附加價值產品占比，推動鍍鋅鋁鎂鋼捲等高階防蝕產品布局，提升產品競爭力及獲利能力；第3季將以穩定營運為主，第4季持續關注市場走勢與客戶庫存去化情況，隨著需求釋放，全力衝刺營運。