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台灣國際醫療暨健康照護展今登場 瞄準全球智慧照護商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（25）日起至27日於台北世貿一館登場。黃淑惠攝
外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（25）日起至27日於台北世貿一館登場。黃淑惠攝

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（25）日起至27日於台北世貿一館登場。面對全球高齡化及醫療需求快速成長趨勢，台灣也藉此強化在國際醫療供應鏈中的關鍵角色，積極搶攻全球健康照護市場商機。吸引來自13個國家及地區業者參展，聚焦智慧醫療、數位健康及創新醫材等領域，展現台灣醫療科技產業的研發與製造實力。

外貿協會董事長黃志芳表示，本屆展覽匯聚台灣、美國、日本、法國、加拿大、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦、以色列、中國及香港等13個國家與地區業者，共同展示智慧醫療、數位健康及創新醫材最新技術與解決方案，凸顯台灣作為全球醫療供應鏈重要夥伴及國際合作樞紐的地位。

值得關注的是，由經濟部智慧財產局設立的「臺灣專利超級站」連續第二年參展，精選多項專利成果亮相，涵蓋輔具、保健產品、藥劑、光照設備及手術系統等領域。

今年首次參展企業包括緯創資通、台灣菸酒及阿爾傑科技，另有國家原子能科技研究院、高雄榮總、高雄科技大學及慈濟大學等單位共同展出。展期間並舉辦「專利引航．智慧醫療再進化－產業創新應用案例分享」及「喝咖啡．談專利」免費專利諮詢活動，協助創新技術加速商品化，促進專利成果與產業需求對接。

展覽首日下午登場的「RX FOR FUTURE 療解未來」國際論壇，攜手台灣在宅醫療學會共同舉辦，邀請美國Hospital at Home模式創始人Bruce Leff等國際專家，分享急症照護延伸至居家場域的實務經驗與發展趨勢。同步舉行的M-novator Demo Day則集結來自5國、11家醫療新創團隊，展示癌症快篩、AI姿態矯正等創新技術，並與國際買主及投資人交流媒合，展現台灣醫療新創生態系的創新能量。

黃志芳進一步表示，本屆展覽另一大亮點，則是聚焦「醫療場域延伸」新趨勢。透過「科技輔具及智慧醫材主題館」、「創新醫材主題館」及「數位健康永續未來館」等特色展區，攜手高醫大、中山大學、成功大學、長庚大學、三軍總醫院、高雄長庚、工研院、國科會及臺中榮總等產官學研醫單位，共同展示智慧照護及在宅醫療創新應用成果，呈現科技如何突破醫院與診所限制，將健康照護服務延伸至家庭與社區。

此外，今年Medical Taiwan也與「台北國際食品展（Food Taipei）」同期展出，串聯智慧醫材、健康管理、精準營養及健康飲食等產業鏈，打造更完整的健康照護生態系，提供高齡化社會所需的智慧照護、預防保健與數位轉型解決方案。

外貿協會表示，隨著全球醫療產業加速朝向智慧化發展，Medical Taiwan持續發揮國際商貿與交流平台功能，匯聚醫療科技、創新研發及健康照護解決方案，展現台灣在智慧醫療領域的國際競爭力，並透過跨國合作進一步拓展全球健康照護市場商機。

外貿協會董事長黃志芳表示，本屆展覽匯聚國內及國外知名業者，吸引來自13個國家及地區業者參展，聚焦智慧醫療、數位健康及創新醫材等領域，展現台灣醫療科技產業的研發與製造實力。黃淑惠攝
外貿協會董事長黃志芳表示，本屆展覽匯聚國內及國外知名業者，吸引來自13個國家及地區業者參展，聚焦智慧醫療、數位健康及創新醫材等領域，展現台灣醫療科技產業的研發與製造實力。黃淑惠攝

國際醫療 黃志芳 高齡化

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