LINE GO 租車公布數據洞察 凌晨不回家、乘客最常去這裡

台灣指標性MaaS（Mobility as a Service）移動生態圈平台LINE GO，公布2026年上半年租車用戶數據洞察，整體租借趟次較去年同期成長近三成，短時數共享車趟次更是激增五成，反映租車服務主要使用場景已由過往長途出遊，轉變為短程移動的日常情境。

LINE GO租車最新統計顯示，2026年上半年時長1至8小時的共享車租借趟次，較去年同期大增五成，反映用戶將租車應用延伸至賣場購物、家庭聚會、郊區出遊及商務拜訪等日常移動，帶動「半日生活圈用車」需求。

上半年租車次數最高的用戶，累積時數突破1,300小時，相當於有將近四分之一時間都在使用共享車服務。LINE GO 觀察，這類高頻使用者展現明確的移動剛需，但更追求自主、彈性的移動模式。相較於傳統擁車族，用戶對購車、保養、停車等固定成本與管理持審慎評估的態度，反而更重視車輛的使用權而非所有權。

以租借時段來看，週末及連假租車趟次較平日高出23%以上，租車仍是假日出遊的重要交通選項之一。熱門下車地點的前三大熱門目的地分別為礁溪溫泉區、羅東夜市及基隆市區商圈。

LINE GO租車觀察，凌晨0時至清晨4時的熱門下車地點依序為烘爐地福德宮、基隆市區以及擎天崗。而烘爐地福德宮，造訪次數更超過其他熱門景點兩倍以上，成為深夜時段最具人氣的目的地，不少用戶選擇在夜深人靜時上山參拜、祈求財運與事業順利。

此外，受近期社群與媒體話題帶動，到擎天崗夜遊的用戶也明顯增加；基隆市區則因廟口夜市美食，持續吸引民眾跨區覓食。用戶的夜遊路線以「求財、追夜景、吃宵夜」為三大主軸，也展現LINE GO 租車服務成為用戶探索城市與生活的重要移動夥伴。