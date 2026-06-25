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雙北公寓新案瀕臨絕跡！五年來僅42案 內湖這案反而火速完銷

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

雙北地區的新案在當前房市上主攻大樓產品，除了透天案外，公寓方面其實亦屬罕見，住展雜誌統計近年雙北推出的公寓新案，從2023年起每年推案數都在個位數，今年下半年雖還有公寓案公開，但也零星，顯然建商對這類產品興致並不高。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，不動產市場土地與推案價碼高漲，尤其是台北市與新北市，新建案需要更多戶數量體銷售始得以有利可圖，又出於大樓社區提供居住的便利性，時下買氣勝於其他產品，且大樓中常見的小宅亦因為多元利用價值而搶手，都讓缺乏這些優勢的公寓產品相形失色。

針對2021至今年上半年的雙北共計42案新推公寓案來看，其中29案都在台北市，新北市為13案，兩地比較，新北市有著不少的重劃區，土地大而沒有興建公寓案的必要性，相對之下土地稀缺的台北市便多有其身影。

值得注意的是，這五年半的數據顯示出台北市以內湖區、北投區為主，市中心如中山區、信義區只有3案，由於蛋黃區興案成本高，建商推出低樓層又戶數少的公寓產品實不划算，因此大多座落非核心地帶，而外圍地帶常有土地分區劃分限制容積發展，又或是土地面積偏小，建商卻也無心在蛋白地段耗費資源多做整合、拉高容積等，將就按照土地現況興案，遂見公寓產品蹤跡。

由於進駐區域二線，價格上亦親民，像近幾年台北市北投區推出的公寓新案「龍都靜廬」、「樹沐」、「洰賦」都可在單坪7、8字頭購得，新北市在2024年房市熱潮之際，五股區的這類推案還有「紘盛小逸居」只賣單價3字頭，與大樓新案價碼落差顯著。

此外，因為戶數不多，完銷速度較快，如今年疲弱不堪的市況下，台北市內湖區的「隆雲心琚」能夠在不到半年的時間結案，正在於僅十多戶的量體，加上區域新案少、低公設比的特性，成為堪稱當前碩果僅存的快銷案。

陳炳辰指出，雙北的公寓產品未來低檔態勢不變，其他縣市因為土地與推案成本相比低廉，輔以公寓的低公設、坪數空間較大，且也常有坐落非市區的平實房價，受特定區域的購置習性青睞，建商與買盤兩造的條件能促成較多這類產品，比方說桃竹地區就比雙北多出數倍。而各類型房產比例因地不同的展現，從公寓與透天案在雙北的稀少程度，透露出雙北住宅新案風貌並不多元，以大樓產品為主導的單一性。

資料來源／住展雜誌
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雙北公寓新案示意圖。圖／住展雜誌
雙北公寓新案示意圖。圖／住展雜誌

雙北 公寓 內湖

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