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雙北還有建商蓋公寓！今年有6案 專家：瀕臨絕跡、完銷速度快

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
雙北公寓新案示意圖。圖／住展雜誌提供
雙北公寓新案示意圖。圖／住展雜誌提供

雙北大樓產品當道，但仍有建商推出公寓產品。住展雜誌統計近年雙北推出的公寓新案，2021、2022都有10個以上，2023到2025都有5個，今年則有6個公寓新案。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，觀察雙北2021年至今年上半年，共計42案新推公寓案，其中29案都在台北市，新北市為13案，主要是台北市土地稀缺，公寓可小規模興建，因此相對較多。

值得注意的是，這五年半的數據顯示出台北市以內湖區、北投區為主，市中心包括中山區、信義區只有3案。

由於蛋黃區土地成本高，建商推出低樓層又戶數少的公寓產品實不划算，而外圍地帶常有面積偏小，低容積率土地，建商無心在蛋白地段耗費資源多做整合、拉高容積，因此就按照土地現況興案，遂見公寓產品蹤跡。

由於進駐區域二線，價格上亦親民，像近幾年台北市北投區推出的公寓新案「龍都靜廬」、「樹沐」、「洰賦」都可在單坪7、8字頭購得，新北市在2024年房市熱潮之際，五股區的這類推案還有「紘盛小逸居」只賣單價3字頭，與大樓新案價格落差顯著。

此外，因為戶數不多，完銷速度較快，如今年疲弱不堪的市況下，台北市內湖區的「隆雲心琚」能夠在不到半年的時間結案，正在於僅十多戶的量體，加上區域新案少、低公設比的特性，成為堪稱當前碩果僅存的快銷案。

陳炳辰指出，其他縣市因為土地與推案成本相比低廉，且公寓具低公設、坪數空間較大優勢，仍有特定買盤，有較多推案，如桃竹地區就比雙北多出數倍。至於雙北，由於需求少，預料會愈來愈少，淪入瀕臨絕跡產品。　

雙北公寓新案行政區分布。資料來源／住展雜誌
雙北公寓新案行政區分布。資料來源／住展雜誌

雙北公寓新案。資料來源／住展雜誌
雙北公寓新案。資料來源／住展雜誌

公寓 雙北 信義區

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