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交通部召開軌道災防會報 建構韌性安全場站

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部於24日下午召開今年第1次「軌道營運機構災害防救業務協調會報」，其中針對2025年「1219臺北捷運隨機襲擊事件」(下稱1219事件)所突顯跨機構通報遞延、初期應變不足、演練態樣單一且頻率不足，以及缺乏科技預警等問題，由鐵道局提報後續精進作為，全力構築高韌性且民眾安心的國家級軌道運輸安全環境。

交通部表示，1219事件發生後，部長陳世凱十分重視現行公共運輸場域安全防護漏洞，陳部長指示必須從精進突發事件通報機制、強化場站應變功能、建構具效率通報模式、提升演練頻率並納入多元災害樣態、評估科技工具輔助監控預警，以及強化法規強制力與統一指揮體系等六大面向，進行根本性檢討改善。

由政務次長伍勝園主持召開之軌道災防會報，旨在整合各軌道營運機構的防救災資源，透過制度化的定期與緊急協調機制，確保軌道系統的韌性與安全，本次會議除持續檢視各軌道系統防災機制與跨機構協調成效外，鐵道局延續並落實陳部長指示，確立1219事件後續四大核心面向之具體精進作為：

1.強化通報機制：全面修訂共構車站之共同防救災應變計畫，優化行控中心、上級機關與相鄰場域之同步通報流程，確保危機資訊即時透明。

2. 提升聯合防災中心功能：精進防災中心之人員實務訓練與值勤檢核，要求各事業體建置常態與備援進駐機制，厚植初期自主應變量能，並推動標準化管理及統一指揮原則，逐步建立更完善之跨機關協作模式。

3.精進危安應變作為：提高人為無差別攻擊、毒氣、水火災等複合式災害之實兵演練頻率，將多元情境納入常態化聯合演練。

4.導入科技預警機制：評估導入AI影像辨識及智慧監控系統，消弭監控死角，並結合保全巡查與警民聯防，構築立體化安全防護網。 

交通部強調，保障旅客安全是公共運輸服務絕不妥協的首要責任。交通部將以最高標準督導各軌道機構落實執行各項精進措施，從「制度、管理、科技」三管齊下進行全方位升級，打造讓民眾安心、社會放心的國家級公共運輸安全環境。

交通部 陳世凱

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