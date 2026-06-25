10分鐘生活圈到位 信義房屋觀察：竹科X帶動台肥段建商搶地

竹科X帶動新竹台肥段成為品牌建商獵地熱區。信義房屋指出，區域透過公道五路串聯園區、市中心與主要商圈，10分鐘生活圈已成形，加上周邊學區、醫療機能成熟，吸引建商以高價搶進稀有基地，科技族自住需求也同步升溫。

信義房屋東新店專員沈委陞表示，台肥段「離園區不遠、進市區也快」，透過公道五路串聯國道與68快速道路，往市區、竹科X、巨城商圈及Costco等主要節點，車程都約10分鐘左右；往舊竹科園區不塞車也約十幾分鐘可達，兼具科技產業就業腹地與市中心生活機能，與部分仍需等待機能成形的新興重劃區相比，台肥段周邊生活條件已相對成熟。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，既有竹科園區以半導體、電子零組件等製造業為主，廠房與生產線需求較高；竹科X則較偏向研發、軟體、新創與辦公型態，形成科技產業外溢後的新生活圈。對科技業購屋族而言，過去多以關埔、Costco周邊為主要選項，竹科X成形後，也提供「工作靠近園區、生活回到市區」的另一種居住選擇。

沈委陞分析，新竹市中心具規模的可開發基地本就不多，台肥段土地面積較大且較為稀有，近年區域土地標售價格創下高點。部分基地因帶建照而拉高總價與單價，但也反映建商看好科技就業人口持續成長、後續居住需求可期。

竹科X周邊5年內新成屋大樓，扣除車位後成交單價約落在每坪66萬至80萬元；若往清大商圈、公道五路沿線觀察，屋齡約10至20年的大樓產品，成交單價多約每坪48萬至63萬元，普遍已站上5字頭。未來新案若正式進場，價格帶預期仍將維持高檔。

目前台肥段周邊購屋族群以25至40歲科技產業自住客為主，偏好2至4房產品，兼顧首購、成家與未來換屋需求。沈委陞觀察，也有部分來自北區、香山、竹東等地的家庭型買方，看好學區資源與長期發展性，提前為子女教育或資產配置卡位。

從生活機能觀察，台肥段商業機能可銜接巨城、清大商圈與大型賣場，醫療資源則有馬偕醫院，日常採買、就醫與休閒需求皆可就近滿足。學區方面，周邊具備竹中、培英等指標學校資源，軟硬體條件完整，區域吸引力不侷限於科技業首購族。