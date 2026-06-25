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家樂福改名小樂超市？全台「地下作業」加速 自有品牌、制服全換了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福7月1日改名進入最後倒數，儘管統一集團至今仍未正式公布新品牌名稱，但近期市場已瘋傳量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為 「小樂超市」，相關名稱目前仍未獲官方證實。圖／聯合報系資料照片
家樂福7月1日改名進入最後倒數，儘管統一集團至今仍未正式公布新品牌名稱，但近期市場已瘋傳量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為 「小樂超市」，相關名稱目前仍未獲官方證實。圖／聯合報系資料照片

家樂福7月1日改名進入最後倒數，儘管統一集團至今仍未正式公布新品牌名稱，但近期市場已瘋傳量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為 「小樂超市」，相關名稱目前仍未獲官方證實。這場台灣零售通路近年最大規模品牌切換工程，已正式進入最後一周。

值得留意的是，隨新名稱傳言持續發酵，近期消費者與員工社群也陸續曝光多項品牌切換作業，包括自有品牌商品已提前換上「UNI DESIGN」包裝、會員APP準備切換、各門市LINE社群陸續關閉，甚至部分門市招牌已提前拆除，顯示統一正全面啟動一場遍及全台的「去家樂福化」工程。

隨近期品牌切換進入最後倒數，已有不少消費者陸續發現賣場內商品率先出現變化。除了冷凍水餃、衛生紙、漂白水、垃圾袋等商品已換上統一全新自有品牌「UNI DESIGN」外，鮮乳產品包裝也改由統一企業代工生產，顯示統一正提前布局量販與超市通路自有品牌體系。

除了商品端率先變化，會員系統也開始進入切換階段。根據近期流出的會員通知，現行家樂福APP將於6月29日晚間停止使用，6月30日起正式啟用全新品牌APP，各門市既有LINE社群也將自6月26日起陸續停止服務，後續重新建立新品牌社群，顯示會員與數位系統已開始全面轉軌。

更引發市場關注的是，員工社群近期也傳出內部已開始進行全面「去家樂福化」作業。除要求繳回員工制服外，店內所有印有家樂福字樣的大型輸出物、手推車、掛衣架及各項器材設備均陸續撤換。部分門市將於6月30日打烊後開始拆除招牌，少數門市已提前啟動，其中台北桂林店停車場入口處原有Carrefour標誌已率先拆除，據悉，相關換牌工程將分階段持續進行到明年。

統一集團2023年完成台灣家樂福收購案後，市場便持續關注後續品牌整合進度。不過，由於品牌授權合約限制，統一始終未對外透露未來新品牌名稱。統一董事長羅智先今年股東會時曾被股東追問此事，當時僅表示，受境內法規與合約關係限制，6月30日前不能提及任何新名字，而7月1日起則不能再使用家樂福名稱。

家樂福深耕台灣市場近40年，長年穩居國內量販通路龍頭之一。隨統一2023年完成收購後，如今品牌正式走向歷史終點。從近期各項執行細節觀察，統一推動的，已不只是一次單純改名，而是一場牽動商品、系統與全台門市營運的全面品牌重整。

家樂福1989年正式進入台灣市場，長年穩居國內量販通路龍頭之一。如今隨統一全面接手經營，從門市招牌拆除、自有品牌全面換新，到市場傳出的新名稱逐漸浮上檯面，陪伴台灣消費者近40年的「家樂福」品牌，即將正式走入歷史，並開啟統一零售版圖的新階段。

統一集團 家樂福

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