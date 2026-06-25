為何房價下不來？李同榮曝關鍵：房市正醞釀反彈三部曲

過去五年，房市歷經史上最密集的一波打房政策，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，跌幅非常有限？房市趨勢專家李同榮25日指出，關鍵在於「經濟基本面打敗房市政策面」。

他表示，，台灣經濟在GDP將連續兩年達到8.6％以上的高成長下，促使股市湧入排山倒海的資金動能，這種高成長經濟表現+充沛資金動能的基本面，將成為房市翻轉的主要關鍵，房市反彈走勢三部曲正在醞釀形成。

三部曲是：2026 下半年持續修正、2027年上半年築底、2027年第3季開始回溫。

李同榮指出，從2021年開始，台灣房市經歷史上最密集頻繁的打房，從平均地權條例修法、房地合一稅2.0、央行連續七波信用管制，以及近兩年銀行自主限貸措施，政策力道之強、密度之高，在台灣房市發展史上少見。

然而，回頭檢視這五年的政策成果，卻出現一個值得深思的現象：打房政策雖然成功壓縮交易量，卻未能真正解決高房價問題；反而在市場機制受到過度干預下，衍生出許多新的後遺症與市場扭曲現象。

李同榮分析，房市短期可以被政策壓抑，但長期仍由基本面決定。當經濟成長、通膨環境、資金動能與供需結構等基本力量持續累積，最終仍將突破政策的藩籬。

因此他認為，2026下半年房市雖仍處於緩跌修正階段，2027上半年逐步盤穩築底，而到了2027年第3季，房市有機會再起，正式進入逐季回溫的新循環。

李同榮認為，房價高漲的根本原因，從來不只是投機炒作，而是來自土地供給有限、都市人口集中、產業升級帶動所得成長、資金累積以及通膨推升資產價值等多重因素。

然而過去政策卻多集中於需求面的抑制，例如限制貸款成數、提高持有與交易稅負、限制法人購屋與多屋族投資等措施，本質上都屬於需求管理工具。

這些政策確實讓投資需求降溫，也使成交量快速萎縮，但並未增加住宅供給，更無法改變人口與產業持續集中於都會區的現象。因此政策形成一個矛盾結果：交易量大幅縮減，但房價跌幅卻遠低於預期。

李同榮表示，基本面將翻轉政策面，主要有四大利因：

第一是經濟高度成長：AI產業帶動半導體、伺服器、雲端運算及相關供應鏈持續成長，台灣GDP維持相對強勁表現，2026預期增長9.4%，經濟成長代表企業獲利增加、就業穩定與所得提升，最終都將反映在住宅需求上。

第二是通膨效應：全球已進入高成本時代，營建成本、人工成本及土地成本持續墊高。房地產作為抗通膨資產，其長期價值自然受到支撐。

第三是資金動能：近年股市創造大量財富效果，未來當股市進入高檔震盪階段後，部分獲利資金勢必尋求新的資產配置方向，而房地產仍是台灣資金最重要的停泊港之一。

第四是需求壓制，供給收縮：近年因需求被壓制，建商推案趨於保守，新供給成長有限，而都更、危老與土地取得難度持續增加，未來供給面反而逐漸收縮。這四股力量正在市場底部持續累積。

李同榮認為，目前房市仍未完全脫離修正階段。2026下半年市場價格仍有小幅修正空間，但跌幅已逐漸收斂，交易量也將逐季回溫。

進入2027上半年後，市場將進入止跌盤穩築底階段。隨著信用管制逐步調整、換屋需求回流以及市場信心恢復，房價跌勢將劃下休止符。

到了2027第3季，基本面累積的力量可望重新主導市場。包括資金回流、剛性需求釋放、供給不足逐漸浮現等因素，都可能帶動房市逐季回溫。

李同榮表示，未來不會再出現全面普漲格局，而是進入「大分化時代」，下一波房市的漲幅將會比上一波減少。科技產業聚落、軌道經濟核心區、重大建設區與人口持續流入區域將率先回升；而人口流失、產業空洞化與供給過剩地區則可能持續盤整。