打造亞洲那斯達克 證交所6月赴美招商深化及延續台美資本鏈結

為響應賴清德總統將台灣定位為全球科技資本匯聚中心，並以打造亞洲那斯達克作為國家級產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所持續推動臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）制度優化與國際接軌，積極吸引全球AI及科技新創企業來台上市籌資。繼2026年3月赴美國矽谷及洛杉磯地區招商並成功深化當地新創生態圈對台灣資本市場認同後，證交所於6月下旬再度率團赴美，持續拓展臺美創新資本合作網絡，推動臺灣成為亞洲AI科技資本匯聚中心。

證交所這次赴美招商行程將延續3月美西招商成果，持續拜訪當地創投業者（VC）、及新創企業，透過一對一會談向海外投資人及企業介紹台灣資本市場與創新板制度及優勢，協助具關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業，掌握進入台灣資本市場之機會。

台灣資本市場市值已躍升全球第四大股票市場，具備高流動性、高估值、外資交易投資活絡及完整科技供應鏈等優勢。創新板自2021年開板以來，肩負連結創新產業與資本市場的重要使命，並以市值作為核心上市標準，提供創新企業及早進入資本市場的機會。近年證交所持續推動制度升級，包括取消合格投資人資格限制、開放信用交易及當沖等措施，使創新板交易制度已全面與一般板相同，大幅提升市場流動性與投資參與度。

證交所董事長林修銘與美國創投（VC）者會談時表示：「臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）正逐步成為支持AI及前瞻產業發展的重要平台。透過創新板，國內外創新企業除可取得資本市場充沛資金外，更可快速鏈結臺灣完整科技供應鏈，縮短技術開發、產品驗證及市場導入時程，形成資本與產業互相帶動的正向循環。未來，隨著可程式邏輯晶片設計、系統晶片整合、人工智慧服務與雲端、AI高效整合運算、AI伺服器、新藥研發、半導體特殊氣體及循環經濟等企業陸續規劃申請，創新板將持續凝聚臺灣『護國群山』動能。」

回顧今年上半年，證交所已積極推動國際招商，赴美國西岸、日本及東南亞等重點市場辦理企業拜訪、產業交流及招商說明會，持續提升台灣資本市場國際能見度。證交所表示，這次6月赴美招商除延續3月美西招商所建立的合作基礎外，亦將進一步結合賴清德總統所揭示「全球科技資本匯聚中心」的政策方向，聚焦全球AI及科技新創來台上市籌資，促進海外創新企業與台灣科技產業鏈合作，帶動產業創新發展。證交所將透過中介機構、國際創投、私募基金、新創生態圈及產業公協會等網絡，持續深化與美國科技及創新產業聚落的連結，並由專責團隊提供海外企業專業完善的上市服務，積極發掘潛力外國企業來台上市。

在推動外國企業來台上市（KY股），協助臺股國際化成果方面，經過證交所多年的努力，已展現初步成效。目前已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）及臻鼎-KY（4958）等三檔KY股納入臺灣50成分股行列，且均與目前人工智慧（AI）產業發展密切相關，顯示在台灣資本市場的培育與支持之下，KY股營運規模及市值持續成長茁壯，也讓台股AI產業鏈投資組合更加完整，嘉惠投資人，並進一步提高台股國際吸引力。

展望未來，證交所持續開發海外市場，積極拜會VC並推動美國高科技產業來臺上市，另外將精進創新板制度，對接國際市場標準，深化台美跨境資本市場合作，並積極吸引全球優質創新企業來台掛牌。秉持「以創新驅動成長、以資本支持產業」的理念，證交所將持續發揮資本市場串聯產業與創新的關鍵角色，協助具潛力企業從台灣鏈結全球市場，同時吸引美國及亞洲優質科技企業來台上市，以台灣作為拓展亞洲市場的重要據點，逐步實現打造「亞洲那斯達克」的願景。